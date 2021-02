Mesures anti-Covid en France – Gare à l’amende aux douanes! Les gabelous veillent Un refoulement et une amende de 135 euros guettent ceux qui veulent entrer sur sol français sans respecter les nouvelles restrictions sanitaires. Marc Moulin

La sous-préfecture de Saint-Julien a organisé un «contrôle médiatisé» à la douane autoroutière de Bardonnex. KEYSTONE

«Ne me photographiez pas, je ne suis pas une criminelle, et je ne suis pas malade!» Elle a beau protester, cette Argovienne, seule au volant avec son chien, n’a toutefois pas pu entrer en France ce mercredi matin à Bardonnex. Alors que la sous-préfecture de Saint-Julien avait organisé un «contrôle médiatisé» à cette douane autoroutière, cette femme d’âge moyen profitait d’un congé pour rendre visite à une amie à Clermont-Ferrand. Dépourvue de test anti-Covid, la vacancière a dû faire demi-tour et devra s’acquitter d’une amende de 135 euros. Médecin, elle aurait pourtant pu, de son propre aveu, se faire facilement tester sur son lieu de travail. Elle ne sera pas seule dans ce cas. Quelques minutes plus tard, un couple à plaques genevoises en partance pour Lyon subira le même sort.