Dangers naturels – Gare au réveil des tiques Dès 8 degrés, ces arachnides potentiellement vecteurs de maladie peuvent sévir. De nouvelles espèces colonisent la Suisse romande.

La tique Rhipicephalus sanguineus s’installe sous nos latitudes. GETTY IMAGES

Les amateurs de balades en forêt et autres promeneurs de chiens l’auront peut-être constaté ces derniers jours: les tiques sont de sortie. Et avec elles, la nécessité de se prémunir contre les principaux risques sanitaires qu’elles charrient. D’ordinaire pas attendus avant avril, ces voraces arachnides ont-ils déjà lancé leur campagne d’été? «Il est encore trop tôt pour réellement parler d’un début de saison des tiques, estime Felix Ineichen, médecin du travail spécialisé dans les risques sanitaires liés aux tiques à la Suva. Mais il faut savoir que certaines espèces, comme Ixodes ricinus (ou tique du mouton), peuvent sortir dès 8 degrés. Ces dernières années, avec le réchauffement, nous constatons de plus en plus de piqûres toute l’année, même en hiver.»

Aucun indicateur ne permet de lier des hivers plus cléments à une prolifération estivale des tiques. En revanche, cette douceur favorise l’arrivée de nouvelles espèces. «La Rhipicephalus sanguineus, originaire de Méditerranée, se répand désormais au Tessin et en Suisse romande, poursuit le spécialiste. Elle a notamment la spécificité de supporter la chaleur de nos appartements: quand d’autres espèces de tiques se détachent de la peau et meurent à cause d’un environnement chaud et sec, celle-ci reste accrochée. Elle s’en prend principalement aux chiens et ne porte heureusement ni la borréliose ni l’encéphalite à tiques.»

Ces deux pathologies restent les dangers principaux que les tiques représentent pour les humains. Le spécialiste rappelle que si aucun vaccin n’existe contre la borréliose, celui contre l’encéphalite à tiques est vivement recommandé par l’Office fédéral de la Santé. Lors de balades en forêt, la protection la plus efficace consiste à porter des vêtements bien fermés, à utiliser des produits répulsifs et à éviter les sous-bois. Au retour, chercher les tiques dans les vêtements et sur le corps, les enlever le plus vite possible, et désinfecter d’éventuelles plaies.

