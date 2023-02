Prendre soin de ses muscles – Gare aux blessures musculaires! Causé par un puissant tir au but ou une marche d’escalier ratée, ce type de lésion peut entraîner une douleur persistante. Dans ce cas, une consultation médicale s’impose. Laetitia Grimaldi

Une simple chute dans un escalier peut avoir de fâcheuses conséquences si on néglige de se soigner. GETTY IMAGES

Elles s’appellent contusion, contracture, élongation, claquage, rupture et correspondent aux degrés croissants de blessures musculaires. Qu’elles découlent de causes extérieures (dites «extrinsèques»), telles qu’un choc reçu sur le muscle, ou «intrinsèques», autrement dit liées à la personne elle-même (mauvaise exécution d’un geste, condition physique inadaptée à l’exercice, etc.), elles doivent être prises au sérieux. Et pour cause, «elles révèlent un traumatisme bien réel du muscle que seule une prise en charge adaptée – ou un simple repos pour les cas les moins sévères – permettra de rétablir», résume la Dre Nadège Zanou, médecin, maître d’enseignement et de recherche suppléante à l’Université de Lausanne et coauteure du livre «Je bouge… grâce à mes muscles»*.