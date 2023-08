Sésame autoroutier – Gare aux e-vignettes achetées à l’étranger La vente en ligne de la version 2023 a débuté mardi. Certains en profitent pour en tirer une marge. Gregory Wicky

La vignette électronique 2023 est disponible depuis le 1 er août.

Depuis le 1er août, la vignette autoroutière 2023 peut être achetée en version électronique à l’adresse www.e-vignette.ch. Dans un communiqué diffusé vendredi, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) se réjouit: «La vente a bien démarré.»

Des petits malins ont cela dit profité de l’occasion pour tenter de se faire quelques sous, selon le quotidien alémanique «Blick». En effectuant une recherche en ligne pour se procurer ladite vignette, on tombe facilement sur le site vignetteswitzerland.com. «Vous pourrez y acquérir le sésame sans difficulté et il sera bel et bien valable, indique le quotidien. Sauf que vous aurez dû débourser 50 euros (48 francs) au lieu des 40 francs suisses en vigueur.»

Action juridique possible

Le vendeur est une petite société néerlandaise basée au sud-est d’Amsterdam. «Nous avons un support client en anglais. C’est pourquoi nous facturons des frais supplémentaires», a-t-elle déclaré à «Blick». L’OFDF indique pour sa part qu’il se réserve le droit d’intenter une action juridique contre les escrocs potentiels et recommande vivement de passer par le site officiel pour se procurer la e-vignette.

Dans son communiqué du jour, l’office fait également part d’une autre surprise, plutôt bonne: «L’OFDF a déjà reçu des demandes de remboursement pour des vignettes électroniques achetées par erreur. La législation ne prévoit aucun remboursement. L’OFDF fait toutefois une exception pendant la première semaine suivant son introduction.» La version 2024 du sésame, que souhaitaient peut-être acheter certains automobilistes, ne sera mise en vente qu’en décembre.

À lire Abo Autoroutes suisses Que change le passage à la vignette électronique?

Gregory Wicky est journaliste à 24 heures depuis 2004. Après avoir été responsable de l'édition des sites web et de celle du magazine du Samedi, il est actuellement chef de la rubrique vaudoise depuis 2018. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.