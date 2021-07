Danger dans les jardins – Gare aux robots tondeuses qui blessent les hérissons Une association de défense des animaux souhaite que les Suisses limitent l’utilisation des engins de tonte automatique. Mateus Carvalho

Les robots tondeuses connaissent un franc succès en Suisse. Mal utilisés, ils deviennent dangereux pour la faune. NurPhoto via Getty Images

«Les robots tondeuses représentent un danger parfois mortel pour les hérissons.» C’est la Protection suisse des animaux (PSA) qui a tiré la sonnette d’alarme il y a quelques jours. L’association souhaite que les jardiniers et les particuliers limitent l’utilisation de ces engins très en vogue dans notre pays.

Ces appareils dernier cri, inventés pour faciliter la tonte des pelouses, tueraient de plus en plus ce petit animal fragile et protégé.

Plusieurs centres de soins le confirment: les outils de jardinage blessent régulièrement les hérissons.

«Les robots tondeuses autonomes font des coupures très profondes sur l’animal et le pronostic vital est souvent engagé», explique Virginie Rossier, du Centre de réadaptation des rapaces, à Bardonnex. Les plaies s’aggravent rapidement car le petit mammifère attrape très facilement des infections.