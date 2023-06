Si la gare de Lausanne était une personne, on trouverait qu’elle frise le burn-out. Elle a les traits tirés, le souffle coupé et le dos courbé sous le poids grandissant du retard ahurissant accumulé dans les travaux d’agrandissement. Ce qui a occasionné une ribambelle de désagréments imposés quotidiennement à son public et ce, pour une durée encore indéterminée. Victime d’un manque flagrant d’anticipation à son égard, il y a de quoi s’inquiéter pour son état de santé.

Depuis tant de décennies, elle s’est pourtant montrée fidèle et indispensable. Il s’agit d’un nœud ferroviaire incontournable et hautement stratégique dans le paysage ferroviaire de notre pays. Au siècle dernier, l’Orient-Express y faisait halte.

«Cette belle et honorable «dame» mérite mieux que le traitement qu’on lui inflige.»

Actuellement, elle dessert toute la Suisse et représente une voie directe pour se rendre au cœur de nombreuses grandes villes d’Europe. Cette belle et honorable «dame» méritait donc mieux que le traitement qui lui est aujourd’hui infligé. Quant à sa hiérarchie, le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle a bien failli à son devoir de protection et de soin.

La gare de Lausanne est en souffrance et il faut y remédier au plus vite. Lorsqu’une personne se retrouve dans un pareil état de santé, elle doit tout abord retrouver son équilibre afin de parvenir à se projeter à nouveau dans l’avenir. Elle va alors chercher à revenir à ses valeurs profondes. Dans le cas qui nous préoccupe, il s’agit de servir son public, de transporter, d’être utile à la mobilité de toutes et tous.

Il n’est pas ici question d’affirmer que le vivre-ensemble prôné actuellement par la Ville, avec ses aménagements provisoires, style patinoire, lieu d’exposition et terrain de jeu pour les enfants, n’est pas du tout utile dans l’équation, mais de rappeler que cela n’est sans doute pas la mission première d’une gare.

Elle le vaut bien

La gare de Lausanne mérite toute notre attention pour sortir de son état. Tout d’abord, d’être à nouveau reconnue pour ce qui est au cœur de sa mission. En premier lieu, permettre aux personnes qui se déplacent de se rendre aux quatre coins du pays et de l’Europe, avec facilité et confort. En second lieu, il s’agit de garantir son accessibilité en tout temps et pour toutes et tous. Quel que soit votre âge, votre état de santé, votre lieu d’habitation, que vous soyez seul ou seule, ou en famille, vous devez pouvoir vous y rendre avec facilité.

Puisque nous sommes à l’aube d’une campagne fédérale, je prierai toutes les personnes de ce Canton qui vont se présenter sur les différentes listes électorales, de ne pas oublier de défendre la santé de notre belle et précieuse gare de Lausanne. Il s’agirait là d’un premier pas vers une réhabilitation de son statut et donc vers la guérison, parce qu’elle le vaut bien!

Françoise Piron Afficher plus Ingénieure EPFL, conseillère communale PLR, Lausanne

