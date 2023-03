L’annonce d’un nouveau report des échéances, puis la réaction indignée des autorités locales m’incitent à recadrer ce désastre programmé.

En 1856, la gare de Lausanne a été implantée hors les murs, dans le vignoble en coteau. Depuis lors, son développement a toujours été tributaire d’une assiette d’implantation trop étroite, prise dans la pente. Dès le début, il fallut des prouesses de soutènement ou de dispositifs techniques pour résoudre par exemple le raccordement ferroviaire à la Ficelle (avant que ne soit réalisée la voie de Sévelin au Flon) ou l’installation d’un dépôt de locomotives. Dans les années 1900, la multiplication des quais, la construction du bâtiment principal et de la grande marquise réduisirent plus encore les dégagements de la place au nord et des étroites ruelles en aval.

«Le choix de ce site exigu pour un ensemble de musées ne pouvait que rendre aléatoire tout développement.»

Un siècle plus tard, la promotion simultanée et très mal coordonnée de Léman 2030 pour la rénovation de la gare et le choix malheureux de ce site exigu pour un ensemble de musées ne pouvaient que rendre aléatoire tout développement de l’ensemble.

Comment alerter les décideurs sur cette problématique? Par mon opposition au plan d’affectation cantonal (PAC) attribuant du domaine ferroviaire aux futurs musées, suivie d’une correspondance aux départements concernés, puis par des articles publiés dans ce journal dans la rubrique «Opinions» en avril 2012 et juin 2013.

Permettre le nécessaire réaménagement de ce nœud ferroviaire et de transports publics aurait dû impliquer de conserver précieusement tout espace disponible ou à développer alentour. Il aurait fallu réserver les terrains de l’ancien dépôt de locomotives à des fonctions ferroviaires, principales ou complémentaires, et admettre la démolition de tous les immeubles en amont de la rue du Simplon, du Moderne au Closelet, pour le redimensionnement des quais et la création d’une véritable interface Sud, malgré l’émoi causé par la disparition de logements.

Sans vision ni plan à long terme, les autorités communales et cantonales sont responsables de ce fiasco, tout autant que les CFF… Je le suis peut-être aussi pour ne pas avoir anticipé le problème, en tant que chef du service d’Urbanisme communal de 1973 à 1987 et pour ne pas avoir, plus tard, remué ciel et terre lorsque les portes se fermaient devant mes propositions.

La voiture a sculpté la ville

Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, Lausanne s’était dotée d’un exceptionnel dispositif ferroviaire né d’initiatives privées, dont Jean-Jacques Mercier, principal promoteur du métro, et de la collectivité, mettant en relation la gare avec la plateforme du Flon et le quai d’Ouchy. Dispositif lié bientôt au réseau des tramways par l’ascenseur à wagons de Bel-Air.

Cet âge d’or a pris fin avec l’avènement de la voiture individuelle, incitant l’autorité lausannoise à élaborer dès 1905 un plan directeur d’artères nouvelles quadrillant tout le territoire. Depuis lors, les études et réalisations partielles ont défini la structure urbaine que nous connaissons, mais aucune démarche d’envergure n’a été entreprise pour planifier globalement l’inévitable cohabitation des modes de transport, en leur réservant des espaces cohérents.

Ne reste plus qu’à espérer pouvoir planifier l’avenir à long terme du nœud ferroviaire de la gare profondément en sous-sol… avec de très hypothétiques dispositifs de rampes et tunnels d’accès en milieu urbain! Bon voyage.

François Vuilliomenet Afficher plus Architecte et urbaniste

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.