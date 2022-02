Que mange-t-on au brunch? – Gargantua se régale le dimanche au Lausanne Palace Très à la mode, le repas star du week-end tend à prendre du poids. Petit tour entre ville et campagne. Thérèse Courvoisier

On retrouve tout le meilleur de l’Italie, du croissant fourré à la panna cotta en passant par le risotto et le carpaccio au très généreux buffet de Côté Jardin. DR

Brunch, à l’origine contraction de «breakfast» et de «lunch», est à la base un repas où l’on trouve dans l’assiette le meilleur du petit-déjeuner: pain, confiture, viennoiseries, boissons chaudes et parfois des pancakes, des fruits et des laitages. Et auquel on ajoute des œufs, de la charcuterie et du fromage. Il se consomme du milieu de la matinée au milieu de l’après-midi.