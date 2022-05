Tennis – Gasquet affrontera Medvedev au Geneva Open Le Français, qui a facilement battu John Millman au 1er tour (6-3 6-1), affrontera mardi le Russe, tête de série No 1 au Parc des Eaux-Vives Simon Meier Genève

Le Français est resté concentré sur la balle. keystone-sda.ch

Richard Gasquet a aisément franchi le cap du 1er tour, lundi au Parc des Eaux-Vives, en disposant de l’Australien John Millman (6-3 6-1). Le Français de 35 ans, désormais 75e joueur mondial, a ainsi décroché le privilège d’affronter mardi le Russe Daniil Medvedev, no2 mondial et tête de série no1 de ce Gonet Geneva Open.

Bien en jambes, nettement supérieur à l’échange en fond de court, Gasquet a, comme depuis vingt ans, pu s’appuyer sur l’excellence de son revers. Après avoir bien résisté en début de partie, Millman a peu à peu perdu pied pour laisser son adversaire s’échapper. A défaut de suspense, le public a eu droit à un très joli échantillon du tennis léché que pratique le droitier de Biarritz.

«J’ai eu beaucoup de plaisir à découvrir ce très joli court et à jouer pour la première fois de ma carrière à Genève, a déclaré Gasquet. Après avoir connu quelques matches difficiles ces derniers temps, je sens que le niveau est là, je me suis senti bien, notamment à l’échange, où il a commis plus de fautes que moi.»

La suite s’annonce plus corsée puisque ce mardi à 18h, c’est Daniil Medvedev qui se dressera face à lui. Sur le papier, le duel face au no2 mondial s’annonce compliqué. Mais sur le court, la bagarre, prometteuse, pourrait s’avérer plus équilibrée puisque le Russe effectue son retour à la compétition - il n’a plus joué depuis son quart de finale perdu à Miami fin mars.

«J’espère pouvoir profiter du fait que ce soit son premier match depuis un moment, avance Gasquet, tout en restant prudent. Daniil est un joueur très spécial par rapport aux autres, capable de servir de façon énorme avant de relancer sans faire une faute, en se tenant à 6 mètres derrière la ligne de fond. A mes yeux, c’est clairement le meilleur de la nouvelle génération.»

A n’en pas douter, le représentant de la «vieille garde» défendra chèrement sa chance. Et le spectacle devrait être au rendez-vous.



