Hommage à un hockeyeur de légende – Gaston Pelletier ou l’âge d’or du Villars Hockey Club Inoubliable joueur, formidable entraîneur, fin psychologue, le Québécois est mort à l’âge de 87 ans. Des acteurs se souviennent, entre exploits et anecdotes. Jean Ammann

Gaston Pelletier (ici en 1971) a été l’un des meilleurs attaquants canadiens à avoir joué en Europe. Getty Images

Ils seront quatre, ce jeudi, dans l’église de Villars-sur-Glâne: Daniel Piller, Gilles Wirz, Jacques et Bernard Luisier. Ils viendront de Villars-sur-Ollon pour dire «un dernier adieu» – selon la formule consacrée – à celui qui fut leur entraîneur, leur coéquipier et même, pour reprendre le mot de Jacques Luisier, «leur dieu»: Gaston Pelletier, mort le 30 août, à l’âge de 87 ans, qui conduisit le Villars HC au sommet du hockey suisse, avec deux titres nationaux en 1963 et 1964.

Gaston Pelletier, un hockeyeur venu du Canada, comme tous les hockeyeurs dignes de ce nom, un instant pressenti pour jouer avec la prestigieuse équipe des New York Rangers dans les années 50, est passé par le club des Brighton Tigers, en Angleterre, c’était en 1954, puis par l’ACBB de Paris, avant de poser son sac à Villars-sur-Ollon. Jacques Luisier (79 ans), joueur du club villardou dans les années 60, avant d’en devenir le président, explique l’enchaînement de circonstances qui a permis l’apparition de Pelletier dans une petite station des Alpes vaudoises: «Janine Potin, une multimillionnaire de la célèbre famille des magasins Félix Potin, aimait beaucoup Villars. En 1960, elle a offert à la station la première patinoire artificielle et couverte de Suisse. Et dans le même temps, elle a fait venir de Paris quelques stars du hockey, comme Pete Laliberté et Gaston Pelletier.» Nous sommes en 1960. Gaston Pelletier prend en main la destinée d’une équipe qu’il conduira de la première ligue au titre de champion suisse en 1963.