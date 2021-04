Taxe de séjour augmentée – Gastro Lausanne craint un coup fatal La faîtière estime que la hausse, qui doit notamment financer Beaulieu, plombera la reprise dans l’hôtellerie. Romaric Haddou

La hausse de la taxe de séjour doit permettre d’attirer de grands événements mais aussi de soutenir Beaulieu et le Swiss Tech Convention Center. Chantal Dervey

Augmenter la taxe de séjour pour «soutenir des événements à fort impact touristique» mais aussi financer Beaulieu et le Swiss Tech Convention Center (STCC). C’est le projet sur lequel votent neuf Communes de la région lausannoise (Lausanne, Bussigny, Chavannes-près-Renens, Crissier, Écublens, Lutry, Pully, Romanel-sur-Lausanne et Saint-Sulpice) et contre lequel s’élève Gastro Lausanne.

Il est question d’une hausse de 2.50 francs, en moyenne, par nuitée et par personne. Repoussée d’une année à cause de la pandémie, l’entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2022. Trois Conseils communaux ont déjà accepté.