Alexandre Belet a été élu à la présidence de GastroLausanne lors de la récente assemblée générale de l’association. Le patron du Restaurant Populaire à Vers-chez-les-Blanc succède à Susan Sax qui devient secrétaire générale.

À la tête de 400 membres, représentant près de 600 établissements dans la ville, le nouveau président, dont l’élection vient d’être entérinée, est entré dans sa nouvelle fonction en cours de mandat, en juin. Parmi ses préoccupations figure la nouvelle réglementation sur les terrasses à laquelle sont astreints les établissements lausannois depuis avril dernier. «Nous nous attelons à leur faciliter la tâche pour qu’ils se mettent aux normes, précise Alexandre Belet. Nous avons obtenu un peu de souplesse de la Ville et une prolongation des délais pour s’équiper.»

Mais le principal défi à venir est l’énergie, dont les restaurateurs sont des gros consommateurs. «Nos établissements qui utilisent entre 90’000 kWh et plus de 100’000 kWh par an figurent parmi les entreprises concernées. Car les mesures de la Ville visent celles dont la consommation dépasse 100’000 kWh», commente le nouveau président. Y aura-t-il des contingents? Comment la Ville accompagnera-t-elle les hôteliers-restaurateurs face aux rigueurs de l’hiver? Face à ces urgences, Alexandre Belet entend encore s’atteler à améliorer la formation des apprentis de l’hôtellerie-restauration, confrontée à une pénurie de personnel.

Cuisinier formé à l’École hôtelière de Lausanne, ancien assistant de direction à l’Eden Palace à Montreux et directeur de l’événementiel au Château Maison-Blanche à Yvorne, Alexandre Belet a du pain sur la planche: «Mais je suis entouré d’une solide équipe, relève-t-il. J’ai d’ailleurs été élu au terme d’une discussion en son sein.» Au comité siègent encore Christophe Roduit (vice-président), Vanessa Jeanneret (porte-parole), Richard Bolsano, Joël Steiner et Philippe Vaes.

