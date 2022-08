Produits du terroir – Premiers Jambons de la Borne et Boutefas AOP sur le marché Les deux produits carnés sont disponibles à la vente depuis ce vendredi. Le Canton de Vaud a apporté son soutien au processus de certification AOP.

Des boutefas au Restaurant de l’Abbaye de Montheron, près de Lausanne, le 20 avril 2018. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Les deux premiers et célèbres produits carnés en Suisse enregistrés l’an dernier comme appellation d’origine protégée (AOP) sont désormais disponibles à la vente depuis vendredi. Le Jambon de la Borne et le Boutefas AOP devraient voir leurs volumes de ventes sur le marché aller crescendo, suivant le rythme de la certification de chacun des acteurs de la filière.

Tout un symbole, c’est à l’occasion de la Bénichon 2022 d’Estavayer-le-Lac (FR) que les premiers Jambons de la Borne ont été servis, lors d’une présentation officielle, a indiqué l’Interprofession de la Charcuterie AOP (ICAOP) dans un communiqué. Les premiers Boutefas AOP sont également sur le marché dès ce jour, a-t-elle annoncé.

Sitôt les certificats AOP en poche – le 16 décembre 2021 pour le Boutefas et le 10 septembre 2021 pour le Jambon de la Borne -, l’ICAOP a entrepris les travaux pour mettre en œuvre les cahiers des charges et directives très précis. «Les premières démarches ont consisté à informer les différentes parties prenantes, soit les producteurs de porcs, les moulins de production d’aliments, les abattoirs, les bouchers et les acteurs commerciaux», explique-t-elle.

«Les volumes vont aller crescendo en suivant le rythme de la certification de chacun des acteurs de la filière.» L’Interprofession de la Charcuterie AOP

«Les retours des intéressés à la suite de ces communications ont montré un grand intérêt de tous et ont permis de produire les premiers porcs, dans le respect des cahiers des charges. Par la suite, plusieurs bouchers se sont manifestés pour produire des Jambon de la Borne AOP ou des Boutefas AOP», ajoute-t-elle.

«Comme c’est le cas pour la mise en marché de nouveaux produits AOP, les volumes vont aller crescendo en suivant le rythme de la certification de chacun des acteurs de la filière. À ce jour, ils ne sont que quelques-uns et de nombreux autres vont être contrôlés durant cet automne», assure l’Interprofession.

Les Cantons de Vaud et Fribourg ont apporté «un soutien sans failles» à tout le processus de certification AOP, rappelle encore l’ICAOP. Le Jambon de la Borne et le Boutefas sont les premiers produits carnés en Suisse à obtenir ce label.

Vieilles traditions

Le Jambon de la Borne, produit phare de la Bénichon, est salé à sec, puis fumé au feu de bois durant trois semaines au moins. La «Borne» est une chambre à l’étage supérieur de la cheminée par laquelle une fumée épaisse s’échappe et où sont suspendus les jambons. C’est cette étape du fumage qui donne son nom et son goût distinctif au produit.

Le saucisson valdo-fribourgeois boutefas est, lui, préparé à base de viande de porc et se consomme cuit. À la différence par exemple du saucisson vaudois, il est conditionné dans une cavité de l’intestin du porc, le caecum. Il est donc fermé à une seule extrémité par une ficelle ou un rivet. Le poids du boutefas varie entre 600 grammes et 3 kilos.

La recette s’est transmise au fil des siècles, les plus anciennes attestations remontant à 1634. Mentionné dans plusieurs publications sur la vie quotidienne des Vaudois et Fribourgeois, le boutefas était lié à la tradition de «faire boucherie» à l’arrivée de l’automne.

Des démarches ont par ailleurs été entreprises pour valoriser l’ensemble de la viande issue de «porcs AOP», indique encore l’ICAOP qui a ainsi créé la marque «Le Porc d’ici». Ses produits porteront les valeurs de proximité, de terroir, de tradition et de bien-être animal, se réjouit l’Interprofession.

ATS

