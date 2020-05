Assouplissements pour la restauration – GastroVaud «globalement satisfait» des décisions La limite à quatre clients par tablée tombe, mais pas celle des 2 mètres entre chaque table, a annoncé mercredi le Conseil fédéral. Vincent Maendly

Pour les cafés et restaurants, le déconfinement progressif a débuté le 11 mai. Florian Cella/24 heures

Les assouplissements décidés mercredi par le Conseil fédéral s’agissant des cafés et restaurants ne rassurent pas complètement la profession. Directeur de GastroVaud, Olivier Duvoisin préfère néanmoins voir le verre à moitié plein et se dit «globalement satisfait». «Autoriser les manifestations jusqu’à 300 personnes, c’est-à-dire les banquets, mariages, etc., va permettre aux services traiteurs de recommencer à travailler. C’est important.»

Dans les bistrots, l’admission dès le 6 juin des tablées de plus de quatre personnes – à la condition de relever l’identité d’un des clients pour tracer la propagation du virus – est aussi saluée. «Il y a une contrainte supplémentaire, mais on pourra aller au restaurant en famille, avec des amis. Depuis le 11 mai, cette limitation à quatre péjore grandement la fréquentation des établissements. Beaucoup de nos membres s’en plaignent.»

«Les traiteurs vont enfin pouvoir recommencer à travailler» Olivier Duvoisin, directeur de GastroVaud

Cet allègement suffira-t-il pour les faire repartir d’un bon pied? La première semaine de réouverture, le chiffre d’affaires des cafés-restaurants accusait en moyenne un recul de 60% par rapport aux valeurs de 2019, selon un sondage réalisé par GastroSuisse. Ce qui faisait dire à son président, Casimir Platzer, que «de nombreux locaux devront à nouveau fermer en juin, car l’ouverture n’est pas du tout rentable». Réagissant aux mesures du Conseil fédéral mercredi sur le site du «Temps», le même regrette que la distance minimale entre les tables soit maintenue à 2 mètres: «C’est le plus grand frein pour les restaurateurs. L’été s’annonce compliqué.» Selon l’étude de GastroSuisse, la plupart des établissements ont en effet été contraints de réduire le nombre de places assises de 35% à 65% en raison des conditions imposées.

«Il y a des bémols dans ces annonces, admet Olivier Duvoisin. Comme l’obligation de fermer à minuit, qui pénalise les discothèques, elles qui commencent à travailler à cette heure-là. Mais on voit que, petit à petit, on rétablit la situation. Il faut rester positif.»