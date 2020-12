Grand Conseil vaudois – Gauche et centre souhaitent donner une «prime Covid» aux soignants Une résolution réunit une majorité pour une «reconnaissance» cantonale qui ne soit pas que des mots. PLR et UDC y sont plutôt opposés. Jérôme Cachin

Le Grand Conseil vaudois siège désormais au SwissTech Convention Center de l’EPFL, ce qui doit lui permettre de respecter les mesures sanitaires. DR

«Le Grand Conseil tient à exprimer solennellement sa plus vive reconnaissance à l’égard de toutes les personnes actives dans la réponse sanitaire à la seconde vague de Covid-19 dans le canton.» Ainsi débute la résolution votée mercredi par 77 voix (Verts, PS, Ensemble à Gauche & POP, Vert’libéral, Les Libres et quelques PLR et UDC). La plupart des élus des deux partis de droite ont dit non (36) ou se sont abstenus (18).

Dire merci ne coûte rien. Mais la résolution «invite» aussi le gouvernement à verser une «prime Covid-19» à tout le personnel soignant, des secteurs public et parapublic. Sur un plus long terme, le texte demande aussi que la «reconnaissance» passe aussi par une «amélioration des conditions de travail».

Les exemples de primes déjà octroyées existent dans de nombreux établissements hospitaliers, soulignent les signataires du texte. Plusieurs élus du PLR et de l’UDC s’opposent à la résolution en retournant cet argument et en craignant un effet d’arrosoir. «Laissez faire les directeurs d’établissements, laissez faire le génie local», demande le PLR Pierre Volet.