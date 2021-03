Second tour à la Municipalité – Gauche et droite font le forcing à Épalinges Les Verts alliés aux socialistes, comme le PLR, visent la majorité à l’Exécutif. La surprise pourrait venir des Vert’libéraux qui font une entrée remarquée au Conseil communal. Laurent Antonoff

Félix Schmidt est le candidat des vert’libéraux, nouveau parti qui fait son entrée au Conseil communal avec treize élus. DR

Alors qu’aucun élu n’est sorti des urnes au premier tour des municipales à Épalinges, la gauche et la droite font le forcing au second tour, la première pour asseoir sa majorité à l’Exécutif un peu plus, la seconde pour la décrocher. Ainsi, l’alliance rose-verte ne propose pas moins de quatre candidats pour les cinq sièges à repourvoir. Le PLR en propose trois. Les Vert’libéraux, nouveau parti à Épalinges, en alignent un: Félix Schmidt. Rappelons que l’actuelle Municipalité se compose de deux PLR, de deux socialistes et d’un Vert.

La conseillère nationale Brigitte Crottaz (PS), et son colistier et municipal sortant Pierre Jolliet, figurent ainsi sur le même ticket que les Verts Maurice Mischler, syndic sortant, et Marisa Dürst. C’est d’ailleurs dans cet ordre qu’ils sont arrivés en tête des suffrages le 7 mars dernier, Brigitte Crottaz manquant de peu la majorité absolue avec 46,85%. Quatre candidats, n’est-ce pas trop gourmand? «Pas du tout. Nous présentons une équipe qui fonctionne bien, et nous voulons offrir à la population la possibilité d’élire deux femmes à la Municipalité», explique Vincent von Siebenthal, président du PS d’Épalinges. Le PLR se montre tout aussi ambitieux en alignant les deux municipaux sortants Roland Perrin et Alain Monod, ainsi que Fabien Loi Zedda. L’UDC et le Groupe Hors Parti se retirent de la course.

Cela fait déjà sept candidats, auxquels il faut ajouter celui du groupe surprise du premier tour, à savoir les Vert’libéraux représentés par Félix Schmidt. «Au regard de notre score au Conseil communal, mathématiquement, un siège à la Municipalité nous revient», estime-t-il. Le groupe Vert’libéral présentait treize candidats. Tous ont été élus. Les socialistes ont perdu deux sièges (17), le PLR cinq (23), le Groupe Hors Parti six (6) et l’UDC trois (6). Seuls les Verts ont gagné des sièges, en l’occurrence trois, pour un total de 15 élus.