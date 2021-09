Politique à Morges – Gauche et droite s’écharpent sur la piétonnisation du Sablon La fermeture au trafic du tronçon a été acceptée par le Conseil communal mercredi soir. Mais les débats ont été animés. Raphaël Cand

L’axe de transit important qu’est la rue du Sablon, juste à côté de la gare, va être converti en zone piétonne et «rendue» aux habitants de ce quartier en plein développement. Vanessa Cardoso

La rue du Sablon deviendra bel et bien piétonne en sa partie centrale. Le Conseil communal de Morges a validé mercredi soir un crédit de 3,8 millions de francs pour le réaménagement des espaces publics du secteur «gare-sud», comportant la fermeture au trafic de cet axe de transit emprunté par de nombreux véhicules. Et ce, bien que le PLR ait tout tenté pour éviter ce scénario. «Nous estimons qu’une zone 20 km/h serait plus adaptée, a déclaré la conseillère Françoise Adler. Cela offrirait une fluidité potentielle de la circulation en cas de problème et permettrait l’accès des riverains sans devoir faire le tour de la ville.»

«Ces aménagements apparaîtront comme une évidence dans quelques années.» Jean-Jacques Aubert, municipal des Infrastructures et de la gestion urbaine

Un point de vue qui n’est pas partagé par l’Exécutif. Il l’a fait savoir par la voix de Jean-Jacques Aubert, municipal… PLR. «Nous restons convaincus que les aménagements apporteront une plus-value, a-t-il affirmé. Une fois réalisés, ils feront sans aucun doute l’unanimité et apparaîtront même peut-être comme une évidence dans quelques années.»

Climat déjà tendu

Cette première séance du nouvel organe délibérant a été l’occasion de constater que la droite et la gauche ne risquent pas de se faire de cadeaux durant la législature. Le ton est monté lorsque le PLR a demandé un report des débats, car la minorité de la commission, composée de trois membres du parti, n’avait pas eu le temps de rendre son rapport. Une requête que le PSIG (Parti socialiste et Indépendants de gauche) a proposé à l’assemblée de refuser, expliquant que quatre mois s’étaient écoulés depuis l’ultime séance de la commission, un délai largement suffisant pour remettre le document en question, selon la gauche.

Ce qui n’a pas manqué de faire réagir Jean-Hugues Busslinger. Le chef de groupe du PLR a prié le camp adverse de revoir son jugement afin de permettre une «discussion sereine». «Je souhaite également des débats harmonieux et constate qu’ils n’ont pas été très fréquents ces vingt dernières années, a rétorqué le socialiste Bastien Monney. Autant dire que si la situation avait été inversée, je suis persuadé que nous aurions entendu des mots acerbes à notre égard.»

Espace de rencontre

Le PLR s’est retrouvé isolé puisque la majorité des autres partis ne l’a pas suivi, que ce soit à propos du report des discussions ou de l’avenir de la rue du Sablon. Cette dernière deviendra dès lors un espace de rencontre comprenant des jeux ou de la végétation. La rue Centrale sera également arborisée avec des secteurs dédiés aux cyclistes et piétons, tout en proposant des terrasses ainsi que des zones de délassement. De nouveaux arrêts de bus seront finalement créés sur la rue de la Gare. Les travaux pourraient débuter d’ici à la fin de l’année.

