Crise en Afghanistan – Gauche et ONG réclament d’ouvrir les portes aux réfugiés Avec l’arrivée au pouvoir des talibans en Afghanistan, une plus grande aide de la Suisse est exigée. L’UDC s’y oppose. Julien Culet

Une manifestation s’est tenue à Berne lundi soir, devant le Palais fédéral, pour s’opposer aux talibans et demander de l’aide aux habitants du pays. KEYSTONE

Alors que la prise de pouvoir par les talibans provoque la fuite de dizaines de milliers d’Afghans, de nombreuses voix s’élèvent pour demander une aide plus importante de la Confédération. Une manifestation a réuni lundi 400 personnes à Berne. L’Afghanistan constitue déjà le plus important contingent de réfugiés en Suisse: au 30 juin, près de 12’400 demandeurs d’asile en étaient originaires. Une population souvent jeune: en 2020, 314 étaient des mineurs non accompagnés, soit bien plus que tout autre pays, l’Algérie étant deuxième avec 60 jeunes.