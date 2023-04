Tour de Romandie – Gaviria gagne le sprint, le général pour Yates Le sprinteur colombien Fernando Gaviria (Movistar) a remporté le 5e et dernière étape du 76e Tour de Romandie à Genève. Le Britannique Adam Yates a assuré et remporté le classement général final. Robin Carrel

Le Colombien était largement le plus fort. AFP

Comme d’habitude, le Quai du Mont Blanc a couronné un sprinteur et l’emballage final a été à la hauteur des attentes. Gaviria, qui avait bien besoin de se rassurer avant d’enchaîner dès samedi prochain sur le Tour d’Italie, a largement gagné au bout du Léman et remporté son premier succès sur la boucle romande. Il a devancé de plusieurs longueurs l'Allemand Niklas Arndt et le Britannique Ethan Hayter.

Adam Yates, natif de Bury, près de Manchester, a gagné un nouveau Tour à sa mesure, après le Tour de Catalogne en 2021 et le Tour des Emirats il y a trois ans. Il s'était aussi adjugé la Classique de San Sebastian en 2015, quand on pensait encore qu'il pourrait, peut-être un jour - comme pour son frère jumeau Simon d’ailleurs, qui a abandonné plus tôt cette semaine -, épingler une grande boucle de trois semaines à son palmarès. Il a devancé sur le podium du général l'Américain Matteo Jorgenson (Movistar) de 19 secondes et l'Italien Damiano Caruso (Bahrain-Victorious) de 27 secondes.

A 30 ans, le Britannique semble avoir tiré un trait sur cette ambition. Il a accepté de devenir le lieutenant de luxe de Tadej Pogacar, en signant au sein de l'UAE Team Emirates, en provenance d'Ineos, en début de saison. Yates sera un des derniers relais en montagne du prodige slovène cet été et il ne sera pas de trop pour participer à l'opération reconquête de «Pogi», cet été, sur le Tour de France.

Sur les dix dernières épreuves par étapes gagnées par la formation émiratie, huit avaient été remportées par le seul Pogacar ces 14 derniers mois. Seuls Diego Ulissi (sur la Semaine cycliste italienne en juillet 2022) et Jay Vine (sur le Tour Down Under en janvier dernier) avaient réussi à le faire au milieu de la razzia du double vainqueur du Tour de France. Le succès de Yates en Romandie prouve aussi que le jeune Slovène aura une formation plus puissante à sa disposition sur la Grande Boucle 2023, où il tentera de reprendre son bien à Jonas Vingegaard.



Il fallait bien une ultime échappée du jour ce dimanche et cinq courageux s'y sont collés, tout en sachant bien qu'ils n'avaient quasiment aucune chance d'aller au bout. Le Britannique Thomas Gloag, l'Australien Robert Stannard, le Français Paul Lapeira, le Danois Alexander Kamp et le Vaudois Antoine Aebi ont plafonné avec quatre minutes d'avance peu après le départ, avant de céder petit à petit et d'être repris à un peu plus d’une trentaine de kilomètres du Quai du Mont Blanc.

Cette 76e édition de la boucle romande ne restera pas dans les livres d’histoire du cyclisme suisse. A part une échappée «publicitaire» ici ou là - Sébastien Reichenbach a notamment tenté sa chance en fin d’étape avec un équipier, dimanche -, les Helvètes n’ont jamais pesé sur la course. Aucune victoire d’étape, aucun maillot distinctif et aucun coureur au passeport à la croix blanche dans les quinze premiers du général… Le Bernois Gino Mäder, 19e à plus de deux minutes, est resté bien loin de ses ambitions. Seul le Jurassien Yannis Voisard (21e à 2’37) peut avoir un peu le sourire.

Robin Carrel est journaliste au Sport-Center depuis 2018, après avoir évolué sous les couleurs de 20 minutes et de l'agence Sportinformation. Il suit principalement le football, le cyclisme et le freestyle sur neige. Plus d'infos @RobinCarrel

