Opéra de Lausanne – Gavriel Heine, une baguette entre deux mondes Après «Eugène Onéguine», le chef d’orchestre américain prépare «Candide» de Bernstein. Il revient sur son départ précipité de Russie. Rencontre. Matthieu Chenal

Gavriel Heine retrouve l’OCL pour une répétition de «Candide» de Leonard Bernstein. ODILE MEYLAN

Il y a un plaisir manifeste chez Gavriel Heine dans ses retrouvailles avec l’OCL. Le chef d’orchestre américain a accumulé des moments très forts à l’Opéra de Lausanne et il est de retour pour enfin achever le travail entrepris il y a plus de deux ans sur «Candide» de Leonard Bernstein. La répétition de lundi, sans les chanteurs, file à bon train, le maestro chantonne avec entrain tous les airs, les numéros s’enchaînent avec juste ce qu’il faut de microréglages pour que tout soit bien en place avant la première séance réunissant chanteurs et orchestre.