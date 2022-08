En cet été caniculaire, un sujet aura fait couler beaucoup d’encre et de salive: la crise énergétique qui se profile pour cet hiver. D’aucuns se sont crus inspirés de réclamer à cor et à cri un retour en arrière quant à l’interdiction d’extraire des hydrocarbures dans le canton, gravée dans la loi depuis 2019.

Cela pourrait paraître de prime abord séduisant, voire logique: nous risquons de manquer de gaz lors de la saison froide, suite aux événements géopolitiques qui agitent le continent, et des gisements sont attestés sous le Léman mais aussi dans le Gros-de-Vaud, par exemple. Pourquoi ne pas en profiter pour extraire du gaz «bien de chez nous»?

«Il est complètement irresponsable de vouloir continuer tête baissée dans l’emploi de solutions d’avant-hier!»

S’il suffisait d’ouvrir une vanne pour voir le gaz vaudois circuler à flots, la question serait légitime. Or, il se trouve qu’il n’en est rien, et qu’un tel processus d’extraction prendrait des années avant d’être opérationnel. Les poches de gaz de schiste qui somnolent sous les flots du bleu Léman ne nous permettront aucunement de faire face à la possible pénurie de cet hiver.

Il y a par ailleurs une bonne raison si l’extraction d’hydrocarbures a été interdite sur sol vaudois, suite à une initiative lancée par les Vert∙e∙s en 2017. Au vu de la composition géologique de nos sols, l’extraction de ces hydrocarbures requiert en effet une technique dangereuse et extrêmement polluante, celle dite du fracking, ou fracturation hydraulique.

En résumé, il s’agit d’injecter dans le sous-sol, à très forte pression, de l’eau gorgée de produits chimiques afin de fissurer la roche et d’en extraire le gaz qui y est emprisonné. Ces produits toxiques, mais aussi les gaz ainsi libérés, peuvent profiter de failles dans l’étanchéité des puits pour polluer des nappes phréatiques et rendre impropres à la consommation des ressources en eau pourtant essentielles en ces temps de raréfaction de l’or bleu.

L’extraction a également un impact non négligeable sur le paysage et la qualité de vie de la population des régions concernées, puisque les installations nécessaires provoquent le bétonnage de milliers de mètres carrés, générant bruit et pollution.

Changer la donne

Surtout, à l’heure où nous subissons de plein fouet les effets du réchauffement climatique, il est complètement irresponsable de vouloir continuer tête baissée dans l’emploi de solutions d’avant-hier! L’utilisation démesurée des énergies fossiles depuis des décennies est responsable de ces dérèglements de notre climat, et tout doit être mis en œuvre pour changer cette donne.

Plutôt qu’à gesticuler sur le retour des derricks en terre vaudoise, employons donc notre énergie ces prochaines années à assainir notre parc immobilier et remplacer les chauffages au mazout et au gaz par des alternatives renouvelables – option bien plus profitable pour notre économie que d’aller jouer aux apprentis sorciers sous le Léman. C’est la seule voie énergétique durable à long terme.

Alberto Mocchi

