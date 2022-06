Les énergéticiens que l’on croise ces jours font la tête. Le piège du gaz russe auquel personne n’a voulu croire pendant plusieurs décennies s’est finalement refermé sur une Europe démunie. Pendant longtemps, les États-Unis ont tenté de dissuader celle-ci d’accroître sa dépendance à l’égard de la Russie, un partenaire qui s’était montré fiable, y compris durant la guerre froide.

Abo Des roubles, sinon rien La Suisse se prépare à la coupure du gaz russe La guerre en Ukraine a tout changé. Depuis quelques semaines, la Russie du président Vladimir Poutine ferme les vannes du gaz sibérien, histoire de compliquer le remplissage des réserves. Les livraisons ont chuté de 60% vers l’Allemagne; la France n’obtient plus aucune molécule grise; la Suisse tente de se rassurer en appelant à l’aide ses proches voisins; l’Autriche, l’Allemagne, l’Italie relancent les centrales à charbon.

L’Allemand Robert Habeck, vice-chancelier et ministre de l'économie et du climat, appelle ses concitoyens et les industriels à se préparer à un hiver dramatique. Ceux qui pensaient qu’il était si simple d’abandonner d’un coup les énergies fossiles (… 2025 selon Extinction Rebellion) découvrent la loi des grands nombres, notre dépendance tragique aux énergies fossiles que l’on vomit dans les discours mais qui se révèlent si vitales que les ministres européens font la queue au Qatar, en Israël, en Égypte et au Brésil pour tenter de sécuriser des milliards de m3 de gaz qui pourraient manquer dans les deux prochaines années.

Les États-Unis ont promis de nous aider en accroissant la production du gaz de schiste voué aux gémonies en Europe où toute exploitation de ce gaz très abondant, y compris en Suisse, a été interdite ou stoppée. Les ménages américains sont fâchés; ils ont le sentiment que les exportations de gaz indigène contribuent à alimenter l’inflation qui ronge leur économie.

Quant aux exploitants des gisements, ils cherchent tous des banques qui acceptent de les financer depuis qu’ils ont été mis à l’index par les investisseurs que l’on presse de se désengager des vilains producteurs d’énergie fossile. Bref, le monde des insouciants est devenu celui des hypocrites.

On raconte que certains États voisins de la Russie achèteraient à vil prix du gaz vendu par Moscou avec une décote de 30 à 40% pour le revendre ensuite à l’Europe avec un gros bénéfice! Pendant ce temps, mes voisins relisent avec colère la documentation de la compagnie d’énergie régionale leur vantant les mérites du chauffage «au gaz naturel», il y a moins de cinq ans de cela!

Pendant ce temps, mes voisins relisent avec colère la documentation de la compagnie d’énergie régionale leur vantant les mérites du chauffage «au gaz naturel», il y a moins de cinq ans de cela!

Les énergéticiens, en particulier les ingénieurs, sont fâchés car ils ont toujours dit que la transition était possible, souhaitable mais qu’elle exigeait des mesures fortes. Or celles-ci n’ont pas été prises à temps. Et on a perdu beaucoup de temps à chercher des excuses et des coupables alors que c’est bien la consommation, nous tous, qui sommes responsables.

A priori, le retour du charbon devrait être de courte durée; le gaz d’origine fossile est là pour dix à vingt ans, avant que l’on puisse le substituer par de l’hydrogène vert ou des gaz de synthèse neutres en CO 2 . Le rythme des investissements est encourageant.

Selon l’agence internationale de l’énergie, les dépenses dans les énergies propres ont augmenté de 2% depuis les accords de Paris (2015) mais de 12% depuis 2020. Reste qu’il faut accélérer en garantissant aux industriels un horizon stable, en simplifiant les démarches administratives et en créant des instruments financiers qui permettent d’atténuer les risques liés à des installations de production dont la rentabilité se calcule sur deux à trois décennies, parfois davantage.

Et curieusement, si l’on veut accélérer le pas, il faut envisager dès maintenant de dédommager les gaziers dont on a tant besoin aujourd’hui mais que l’on exclura à terme du marché de l’énergie zéro carbone. Un continent européen pionnier sur le plan écologique et indépendant du chantage des princes des hydrocarbures est à ce prix.



Pierre Veya est chef de la rubrique économie auprès de 24 Heures, de la Tribune de Genève et du Matin Dimanche. Auparavant, il a été rédacteur en chef du journal Le Temps, de l'Agefi et chef de la rubrique économique à L'Hebdo. Ses domaines de compétences sont la finance, l'économie, les hautes-technologies, l'environnement, le climat et la politique agricole. Plus d'infos @pierre_veya

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.