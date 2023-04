Une vaste étendue de goudron, des dizaines de forages et des produits chimiques injectés à haute pression dans le sous-sol, faisant courir de sérieux risques de pollution des nappes phréatiques, le tout à 50 m de la dernière grande aire naturelle du lac Léman: la réserve des Grangettes, inscrite à l’inventaire mondial des zones humides. C’est le rêve de certains (réflexion de Christophe Reymond dans «24 heures» du 21 février), qui espèrent transformer le Chablais vaudois en un champ gazier.

Rappelez-vous: il y a bientôt six ans, une initiative populaire cantonale visant à interdire l’extraction d’hydrocarbures sur le territoire vaudois aboutissait avec plus de 15’000 signatures. Une année plus tard, le parlement inscrivait dans la loi cette interdiction, et l’initiative était retirée par ses auteurs.

«Les Grangettes, ce sont des biotopes uniques.»

D’aucuns souhaitent aujourd’hui revenir en arrière, prétextant la situation internationale, et aimeraient exploiter le gaz non conventionnel (tight gas) qui se trouve sous le lac Léman avec l’entrée à 50 m de la réserve des Grangettes. Une motion a ainsi été déposée en ce sens par un député PLR au Grand Conseil il y a quelques mois. Outre le pied de nez fait aux plus de 15’000 personnes qui avaient signé cette initiative, ce retour en arrière met en grave danger notre magnifique réserve naturelle.

Les Grangettes, ce sont des biotopes uniques, des espèces aussi nombreuses que rares, qui cohabitent dans des écosystèmes magnifiques. Deux cent soixante-cinq des 385 espèces d’oiseaux ayant été observées en Suisse y ont déjà été aperçues, et 80 y nichent régulièrement. À cela s’ajoutent notamment castors, tritons, un nombre important de reptiles, plus de 30 espèces de libellules et plus de 400 plantes. Alors que la Suisse est le pays de l’OCDE qui a le plus d’espèces en danger et que les scientifiques nous alertent au sujet de la 6e extinction de masse, voulons-nous vraiment risquer de sacrifier l’un des derniers havres de paix pour la faune dans notre canton?

Revenir sur l’interdiction de l’extraction de gaz dans notre canton ne résoudra en rien la crise énergétique actuelle, car il faudrait entre huit et dix ans pour pouvoir commencer l’extraction. Alors, au lieu de nous rêver en «rois du pétrole», mettons plutôt notre énergie dans l’amélioration des bâtiments et la transition vers les énergies renouvelables.

Potentiel énorme

Le potentiel est énorme dans notre pays, et ce développement peut se faire dans le respect de l’environnement, des paysages et de la biodiversité s’il est entrepris de manière intelligente et mesurée, dans l’intérêt de l’ensemble de la population plutôt que dans celui de quelques spéculateurs ne pensant qu’à leurs profits à court terme.

L’avenir appartient aux énergies renouvelables dans l’intérêt de la nature comme des générations futures. Espérons donc que ces rêves de destruction qui animent certains restent lettre morte. Pro Natura s’engagera en tout cas avec résolution pour que tel soit le cas!



Olivier Epars Afficher plus Gestionnaire de la réserve des Grangettes

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.