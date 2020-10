Proche-Orient – Gaza: tirs après la découverte d’un tunnel allant en Israël L’armée israélienne a bombardé mardi soir la bande de Gaza en riposte à un tir de roquette, après la découverte d’un tunnel creusé depuis l’enclave palestinienne et débouchant en territoire israélien.

Israël a annoncé la découverte d’un «tunnel de plusieurs dizaines de mètres», «creusé depuis Khan Younès» et pénétrant le territoire israélien. AFP

«Ce soir, un projectile a été tiré depuis la bande de Gaza vers le territoire israélien. En riposte, des avions de chasse et un hélicoptère de combat ont frappé une installation souterraine de l’organisation terroriste Hamas dans le sud de la bande de Gaza», a indiqué l’armée israélienne dans un communiqué.

D’après des sources de sécurité palestiniennes, l’armée a mené deux frappes, à Khan Younès et Deir el-Balah (sud), sur des positions du Hamas, mouvement islamiste au pouvoir à Gaza depuis 2007 et ennemi de l’État hébreu.

Capteurs souterrains

Quelques heures avant l’échange de tirs, le porte-parole de l’armée israélienne Jonathan Conricus avait annoncé la découverte d’un «tunnel de plusieurs dizaines de mètres», «creusé depuis Khan Younès» et pénétrant le territoire israélien.

Il a été détecté dans une zone du territoire israélien par un système de capteurs souterrains installés près de la barrière de séparation érigée entre l’État hébreu et le territoire palestinien, a indiqué Jonathan Conricus lors d’une conférence téléphonique.

Mais le tunnel n’a pas franchi la barrière, a assuré le porte-parole militaire, précisant qu’il ne présentait pas de risques pour les localités israéliennes situées près de Gaza et qu’il serait bientôt neutralisé. «C’est une violation de la souveraineté israélienne», a affirmé cette source, ajoutant qu’une vingtaine de tunnels de Gaza avaient été mis au jour depuis l’été 2014. Il a dit tenir «le Hamas pour responsable de toute activité émanant de la bande de Gaza».

Trêve fragile

Réagissant à la découverte du tunnel, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a promis de «continuer d’agir (…) pour la sécurité d’Israël et contre toute tentative d’attaquer notre souveraineté ou nos citoyens».

Le Hamas et l’État hébreu se sont livré trois guerres depuis 2008 et des échanges de tirs ont lieu de manière sporadique. Le Hamas avait multiplié en août les lancers de ballons incendiaires et les tirs de roquettes vers Israël, qui a répliqué avec des frappes aériennes sur des positions du groupe.

Mais les deux camps étaient parvenus début septembre à un accord, grâce à une médiation du Qatar, afin de cesser les hostilités et de remettre sur les rails une trêve fragile en vigueur depuis environ un an et demi, également favorisée par la médiation de l’Onu et de l’Égypte.

Deux millions de Palestiniens vivent dans la bande de Gaza, langue de terre appauvrie sous blocus israélien depuis plus de 10 ans et coincée entre Israël, l’Égypte et la mer Méditerranée.

AFP/NXP