Un début de saison incroyable – Ge/Servette peut-il aller chercher le titre national? Leaders du championnat de National League, les Aigles imposent le respect et sont considérés comme un candidat crédible au titre de l’autre côté de la Sarine. Et pourtant, peu y croient vraiment. Chris Geiger

Auteurs d’un excellent début de saison, Simon Le Coultre et Tanner Richard peuvent s’inspirer de l’attraction finlandaise Teemu Hartikainen. KEYSTONE

La mi-saison approche à grands coups de patins en National League. Et la sensation nommée Ge/Servette s’inscrit toujours plus lisiblement dans la glace des différentes patinoires du pays. Car peu importe où les Aigles sont appelés à jouer, ils ne piquent jamais du bec. Au contraire, l’actuel leader du championnat de Suisse vole sur l’adversité. Et le classement est là pour en témoigner.