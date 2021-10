Portrait de Maxime Dufresne – Géant de l’impro, il en a fait son credo Cofondateur d’Impro Suisse, le Lausannois a quitté l’enseignement pour se consacrer à la discipline. Il sera sur la scène du Choc des Nations, vendredi. Cécile Collet

Lausanne, le 30 septembre 2021. Maxime Dufresne, ici à l’aula du Collège du Belvédère. 24heures/Odile Meylan

Le 19 août 1985, on a bien cru que Maxime Dufresne ne marcherait pas. «J’ai eu plein de problèmes respiratoires à la naissance. Et quand j’étais tiré d’affaire, il y a eu Tchernobyl et l’interdiction de consommer du lait frais.» Le lait en poudre a profité au colosse de 2 mètres 2.

Et à l’entendre dérouler sa vie – ses vies? – on dirait que le cofondateur, codirecteur et président d’Impro Suisse ne s’est jamais arrêté de marcher. Vendredi soir, il sera sur la scène du Métropole dans le Choc des Nations, en face-à-face avec des improvisateurs belge, québécois et français.