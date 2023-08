Géant pharmaceutique – Novartis annonce l’autonomisation de Sandoz La filiale du géant bâlois entrera en Bourse le 4 octobre prochain.

Novartis a annoncé l’autonomisation de sa filiale Sandoz au 4 octobre prochain. GABRIEL MONNET/AFP

Le géant pharmaceutique Novartis officialise vendredi le calendrier et les détails de l’autonomisation et l’introduction en Bourse prévue de sa filiale génériques et biosimilaires Sandoz, à l’occasion de la publication de l’invitation à l’assemblée générale extraordinaire qui devrait valider cette opération mi-septembre.

Moyennant l’aval de ses actionnaires pour ce faire, la multinationale rhénane entend se séparer de sa filiale historique autour du 4 octobre, par le biais d’une distribution de son capital aux actuels actionnaires de Novartis. Ces derniers se verront offrir un titre Sandoz pour chaque paquet de cinq actions Novartis détenues.

Le ratio de distribution vaut aussi pour les détenteurs d’American depositary shares (ADR). Le capital-actions de Novartis s’en trouvera réduit d’autant.

