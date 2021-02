Investissements immobiliers – Gel des projets CFF: la Confédération n’interviendra pas Le Conseil fédéral n’entend pas relever le taux de couverture de l’endettement de l’ex-régie fédérale, malgré les appels des politiques. Chloé Banerjee-Din

À Renens, l’un des bâtiments du projet Quai Ouest, dont la construction est suspendue. CFF (image de synthèse)

Des investissements immobiliers bloqués pendant cinq ans par les CFF. Pour les communes concernées, comme Prilly et Renens, la pilule a du mal à passer. Elles devront sans doute prendre leur mal en patience, comme tous les acteurs touchés par le gel des projets Malley-Gare et Quai Ouest. La semaine dernière, les CFF indiquaient déjà dans «24 heures» qu’ils ne prévoyaient pas de céder leurs terrains ou leurs projets à un repreneur. Il semble à présent que les leviers politiques pour débloquer la situation ne sont pas près d’être actionnés non plus.