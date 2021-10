Hockey sur glace – Genazzi restera au LHC jusqu’en 2025 Joël Genazzi, dont l’avenir au LHC était encore incertain jusqu’à mercredi, a paraphé une nouvelle entente de trois ans avec Lausanne. Sport-Center

Joël Genazzi reste fidèle aux couleurs lausannoises. KEYSTONE

Joël Genazzi, 33 ans, dont le contrat expirait au printemps 2022, a finalement prolongé son contrat pour trois saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2025. Arrivé au LHC en 2013, le Zurichois espère ainsi finir sa carrière à la Vaudoise aréna. «C’est une fierté et un honneur d’être lausannois depuis plus de 8 saisons, et de poursuivre l’aventure jusqu’en 2025. Ça a toujours été mon rêve de jouer mon dernier match en carrière au Lausanne Hockey Club.»

L’officialisation, tombée jeudi après-midi, coupe court aux rumeurs de départ du défenseur des Lions, qui avait été sanctionné il y a deux semaines pour un comportement jugé «déplacé» lors d’un match de championnat contre les ZSC Lions. Genazzi avait ensuite manqué quatre matches du LHC avant de revenir au jeu mercredi en Champions Hockey League à Mannheim. Mercredi matin, l’entraîneur John Fust nous avait confirmé que son joueur, courtisé sur le marché des transferts en vue de la saison prochaine et dont l’avenir immédiat au LHC était incertain, finirait bel et bien la saison avec le LHC.

«Nous sommes heureux d’avoir prolongé le contrat de Joël pour trois saisons supplémentaires, lui qui est à Lausanne depuis 2013. Nous sommes convaincus que Joël est motivé à contribuer au succès de l’équipe», s’est réjoui John Fust via un communiqué.

En 448 rencontres sous le maillot du LHC, Genazzi totalise 222 points (72 buts et 150 assists). International à plus de 70 reprises avec l’équipe nationale suisse, il a notamment fait partie de la formation médaillée d’argent au Danemark en 2018.

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.