France – Gendarme tué en Guyane fin mars: l’auteur présumé du tir interpellé Un gendarme du GIGN avait été tué lors d’une opération contre l’orpaillage illégal fin mars en Guyane

Le logo du GIGN. AFP

L’auteur présumé du tir sur un gendarme du GIGN, tué lors d’une opération contre l’orpaillage illégal fin mars en Guyane, a été interpellé samedi, a-t-on appris auprès du procureur de la République de Cayenne. L’homme, âgé de 20 ans et de nationalité brésilienne, a été interpellé dans la forêt guyanaise, après avoir fait part de son intention de se rendre, a précisé le procureur Yves Le Clair à l’AFP.

Le tireur présumé a été placé en rétention judiciaire, avant sa comparution devant le juge des libertés et de la détention (JLD), qui devrait le placer sous mandat de dépôt. Selon les premiers éléments de l’enquête, le suspect appartenait à un groupe de braqueurs de mines d’or clandestines, et n’était pas lui-même un orpailleur. Le gendarme du GIGN Arnaud Blanc, 35 ans, était décédé alors qu’il participait à une opération contre l’orpaillage illégal sur le site clandestin de Dorlin, au cœur de la Guyane, non loin de Maripasoula.

Une enquête pour meurtre en bande organisée

En compagnie de deux autres gendarmes du GIGN, quatre militaires de l’armée et un infirmier, il s’était «fait déposer par hélicoptère en forêt afin de mener une opération d’infiltration pendant plus de 2 jours pour atteindre une base logistique» d’orpailleurs, avait indiqué à l’AFP la gendarmerie. Le groupe a été pris à partie par une bande armée. Après des échanges de tirs nourris, le gendarme, sous-officier de gendarmerie de l’antenne GIGN de Cayenne depuis 2019, avait été touché par balle. Une enquête avait été ouverte par le parquet de Cayenne pour meurtre en bande organisée.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.