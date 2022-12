Photographie suisse du XIXe – Généalogie helvétique du cliché À Photo Élysée, l’exposition «D’après nature» retrace les débuts de la pratique photographique en Suisse, dans des décennies où elle demeure à la périphérie de l’image. Boris Senff

Antoine Détraz, «Portrait d’une famille», vers 1850, daguerréotype. Courtoisie Collection Nicolas Crispini, Genève. Fotostiftung Schweiz, Winterthur

Les noms des inventeurs de la photographie, Niépce, Daguerre, Talbot, sont bien connus, mais on évalue souvent avec moins de précision le lent développement du médium, surtout dans des territoires, comme la Suisse, où les centres urbains sont modestes et la ruralité la règle. Dans l’exposition «D’après nature», côtoyant en ce moment celle consacrée à Josef Koudelka à Photo Élysée, les curateurs Martin Gasser et Sylvie Henguely dressent un panorama de la pratique photographique au XIXe siècle en Suisse.