Un an près le drame – Gênes inaugure son nouveau pont, entre fierté et désillusion L’effondrement du viaduc de Gênes le 14 août 2018 avait causé la mort de 43 personnes. Les familles des victimes attendent que le procès avance. Sarah Cohen, Rome

Le nouveau pont de Gênes a été réalisé en un temps record. Les ouvriers ont travaillé 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, même au plus fort de la pandémie. keystone-sda.ch

Ce 14 août 2018, Franco Ravera est allé travailler, comme tous les jours. Il ne sait pas encore que quelques heures plus tard, le pont Morandi qu’il aperçoit depuis sa fenêtre, ce pont qu’il considère comme son toit depuis sa naissance, s’effondrera provoquant la mort de 43 personnes et le déplacement de près de 600, dont lui et sa femme. Tout se passe alors très vite. Le temps de se rendre compte de l’ampleur de la catastrophe, Franco et les autres doivent, sous la tutelle des pompiers, évacuer via Porro, la partie qui se trouve sous le viaduc, et faire leurs adieux à leur foyer, à des années de souvenirs, à une vie de quartier faite d’amitié et de solidarité.