Scrutin sur le stationnement – Genève accepte de biffer 4000 places La réforme du parking de rue passe la rampe sans mal. Réactions contrastées. Marc Moulin

30/03/2016. Genève. Carouge. Zones de stationnement payant.



Pierre Abensur/Tamedia TDG

Genève va donner un coup d’accélérateur à la mutation de sa mobilité. En votation cantonale, le peuple a accepté à 58,55% dimanche une réforme qui assouplit les règles de compensation du stationnement. Soutenu par les partis gouvernementaux, la gauche dure et les Vert’libéraux, l’objet était combattu par l’UDC et le MCG. Mais c’était le Touring Club Suisse (lire ci-dessous) et une organisation patronale qui avaient fomenté le référendum.