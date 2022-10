Mondial de football – L’organisateur de la fan zone de Plainpalais jette l’éponge Genève rejoint les villes qui ne proposeront pas d’écrans géants. Explications. Rachad Armanios Léa Frischknecht DÉVELOPPEMENT SUIT

La fan zone genevoise (ici, celle de 2014 aux Vernets) est annulée afin de «protéger le public», entre autres. LAURENT GUIRAUD

«Afin de protéger le public, nos collaborateurs et nos proches d’une situation qui se destinait à devenir explosive, nous sommes au regret de devoir annuler la fan zone.» C’est par ces mots que Frédéric Hohl et Anthony Disner, à la tête de la société Nepsa, ont annoncé mercredi la nouvelle.



La polémique, qui n’a cessé d’enfler autour des impacts environnementaux, humains et sociaux de la Coupe du monde au Qatar, a eu raison de leur manifestation, prévue du 20 novembre au 18 décembre sur la plaine de Plainpalais.

Plusieurs éléments ont convaincu l’organisateur. Outre le dégât d’image pour Nepsa et Genève, l’entreprise relève que cette ville aurait été la seule d’envergure en Suisse romande à proposer une fan zone. Ce qui aurait risqué d’attirer des manifestants agressifs. La société a en outre constaté une hausse de l’agressivité sur les réseaux sociaux. Frédéric Hohl a d’ailleurs porté plainte pour injures.

Vers un fiasco économique

Surtout, l’événement se dirigeait vers un fiasco économique. Les écrans publicitaires devaient apporter entre 150 000 et 200 000 francs. Or 90% des sponsors espérés ne voulaient plus associer leur nom à l’événement, explique Frédéric Hohl. Et la moitié des 29 exploitants de bars et restaurants se sont désistés.

«Nous nous sommes entendus pour qu’il n’y ait pas de dédommagement de notre part», précise l’organisateur. La manifestation ne disposait d’aucun argent public ou subvention directe. L’annulation implique pour Nepsa une perte financière importante et un manque à gagner des exploitants estimé à 2 millions de francs.

Frédéric Hohl confie sa tristesse. «De nombreux fans seront déçus, mais la minorité forte a dicté sa loi en distillant la peur et la violence.» Toutefois, Nepsa n’exclut pas de proposer des événements si des équipes phares comme la Suisse, la France ou le Portugal devaient briller et que le public le réclame.

Le conseiller municipal socialiste Pascal Holenweg, dont la pétition pour l’annulation de la fan zone compte aujourd’hui près de 830 signatures, n’est pas pour autant à la fête. Il regrette un «manque de courage et de cohérence» de la Ville de Genève qui, selon lui, aurait dû annuler elle-même l’événement. «Nepsa doit essuyer les plâtres pour la Ville qui n’assume pas, alors que c’est elle qui voulait une fan zone.» Pour rappel, la Municipalité avait, sur concours, attribué l’organisation à Nepsa. L’élu espère qu’elle remettra en question la sous-traitance à des privés de ce genre d’événements.

«Il n’a jamais été question que la Ville se substitue à un organisateur privé, répond Marie Barbey-Chappuis, la maire de Genève, chargée des Sports. L’appel d’offres était très clair, Nepsa devait assumer seule le risque économique. Nous prenons acte de leur décision, que nous comprenons au vu des difficultés pour rentabiliser la manifestation.»

«Une dictature silencieuse»

Tout en condamnant les «inacceptables» insultes et menaces essuyées par l’organisateur, elle déplore que l’événement ne puisse avoir lieu: «C’est important d’avoir des lieux d’animation pour que Genève reste une ville vivante. J’ai toujours dit qu’il appartenait à chacun de décider s’il voulait ou non venir voir les matches.»

«C’est une dictature silencieuse qui a flingué cette animation que les Genevois appelaient de leurs vœux, déplore le président du PLR municipal, Kevin Schmid. C’est le fait de quelques conseillers municipaux. Tout organisateur y réfléchira à deux fois avant de faire quoi que ce soit, c’est dramatique.»

À Genève, la polémique avait commencé par un projet de délibération rose-vert demandant la mise en place d’une campagne de sensibilisation pour accompagner la fan zone. «Le débat était plus que nécessaire et notre projet faisait sens», commente le vert Valentin Dujoux. Les controverses dans plusieurs grandes villes européennes autour des fan zones ont permis une certaine prise de conscience, se félicite-t-il.

Quant aux reproches, le socialiste Théo Keel les balaie: «Les gens qui se questionnaient et étaient mal à l’aise par rapport à la fan zone étaient plutôt majoritaires.»

Et les prochaines fan zones?

Chez les Verts, on travaille sur un texte pour clarifier dans quels contextes une fan zone peut être organisée en Ville de Genève. «Si l’Euro 2024, prévu en Allemagne, peut sembler un peu plus responsable, la Coupe du monde de 2026 au Canada, aux États-Unis au et Mexique, pose déjà un certain nombre de questions.» A noter que Nepsa organisera la fan zone dans deux ans.

La Ville, elle, «continuera à faire en sorte que des animations aient lieu, c’est notre rôle et notre responsabilité», répond Marie Barbey-Chappuis. Pour le reste, elle espère que cette controverse «fera réfléchir les dirigeants de la FIFA (Fédération internationale de football), dont les décisions ne rendent service ni au football, ni au sport en général, ni aux collectivités engagées dans des événements sportifs».

L’annulation réjouira en tout cas les forains, qui pourront s’installer plus tôt sur la plaine de Plainpalais, au lieu d’attendre la fin de la fan zone et son démontage.



