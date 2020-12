hockey sur glace – Genève brise la série du LHC et file en demi-finales Face à Lausanne, les Aigles ont fait la différence aux tirs aux buts, mardi soir en quarts de finale de la Coupe de Suisse (1-0). Jérôme Reynard, Genève

Riat a inscrit le tir au but décisif contre Boltshauser. Eric Lafargue

Opposant deux des équipes en forme de l’automne, le premier derby lémanique de la saison a été des plus disputés, mardi soir. Ge/Servette et Lausanne ont fait jeu égal, et les rares brèches ont été colmatées par deux gardiens inspirés. Tant Pat Emond que John Fust (en l’absence de Craig MacTavish, victime d’une extinction de voix selon le club vaudois) avaient décidé d’envoyer leur doublure devant le filet, pour ce quart de finale de Coupe de Suisse. Eh bien, Daniel Manzato et Luca Boltshauser ont répondu présent, le second nommé un peu plus, lui qui a dû sortir quelques gros arrêts supplémentaires.

Les occasions n’ont pas manqué, aux Vernets, mais les deux gardiens se sont offert un blanchissage. Au final, Manzato a pris le dessus sur son vis-à-vis aux tirs aux buts (5 arrêts à 4), envoyant ainsi son équipe en demi-finales et mettant fin à la série du LHC (8 victoires consécutives toutes compétitions confondues). Les Aigles se déplaceront le 20 décembre prochain sur la glace d’Ajoie ou de Berne pour tenter de décrocher leur place en finale, alors que l’autre demie opposera FR Gottéron à Zurich. D’ici là, Genève retrouvera déjà son rival lémanique ce vendredi en championnat, à la Vaudoise aréna.