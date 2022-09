Secteur public et énergie – Genève, capitale de la transition énergétique Sept entités publiques genevoises ont adhéré au programme fédéral «Exemplarité Énergie et Climat», ce qui fait du canton un modèle en la matière. Antoine Grosjean

Parmi les exemples de bonnes pratiques genevoises présentés à la conférence «Exemplarité Énergie et Climat», figurait le bus électrique sans lignes de contact TOSA, le tout premier bus 100% électrique de large capacité. PIERRE ALBOUY

Genève est l’exemple à suivre en matière de transition énergétique en Suisse. Ce n’est pas du chauvinisme, c’est le vice-directeur de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), Daniel Büchel, qui le dit. Il était récemment à l’Hepia (Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture) à l’occasion de la conférence annuelle de l’initiative «Exemplarité Énergie et Climat» – avec tout le gratin fédéral concerné et l’ancienne Miss Suisse Christa Rigozzi en maîtresse de cérémonie.