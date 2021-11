Covid-19 – Genève, centre des enjeux pour un accès équitable au vaccin Malgré l’annulation d’une réunion de l’OMC, les ONG se sont mobilisées mardi à Genève pour réclamer la levée des brevets sur les vaccins, traitements et tests anti-Covid. Cathy Macherel Antoine Grosjean

Environ 200 personnes ont manifesté mardi soir à Genève pour réclamer la levée des brevets sur les vaccins contre le Covid-19. LAURENT GUIRAUD

Conférence de presse, action devant le Palais des Nations et le siège de la Fédération internationale de l’industrie du médicament au Biotech, manifestation au centre-ville, nombre d’ONG se sont mobilisées mardi à Genève pour dénoncer un monde qui demeure totalement inéquitable quant à l’accès aux vaccins, aux médicaments et aux tests de diagnostic dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Elles montrent du doigt les politiques des entreprises pharmaceutiques, mais aussi les postures égoïstes de certains États, dont la Suisse. Explications.

Cette mobilisation avait été convoquée alors que devait s’ouvrir à Genève la 12e conférence interministérielle de l’OMC, mais celle-ci a été annulée à cause du variant Omicron. Qu’importe, le problème de fond demeure. Car depuis des mois se joue à Genève, dans les travées de l’OMC, une bataille cruciale. Depuis plus d’un an, l’Afrique du Sud et l’Inde réclament une levée temporaire des droits de propriété intellectuelle sur les moyens de lutte contre le Covid-19. «Ce partage des savoirs et des technologies permettrait de faciliter la production des vaccins et médicaments, et donc de diminuer les inégalités intolérables qui règnent à l’échelle mondiale dans la lutte contre le Covid», disent à l’unisson les ONG. Mardi matin, une douzaine d’ONG suisses et européennes l’ont rappelé avec des mots forts, en parlant d’«apartheid vaccinal», qui fait 10’000 morts par jour.