Épidémie de Covid – Genève connaît un nouveau pic des hospitalisations On dénombre lundi 642 personnes atteintes du coronavirus hospitalisées dans le canton, un niveau inédit depuis le début de la pandémie. Marc Moulin

Les hospitalisations à cause du Covid-19 connaissent un nouveau pic à Genève. Laurent Guiraud

Le niveau est le plus élevé connu depuis le début de la pandémie de coronavirus. Genève compte ce lundi à midi 642 patients atteints du coronavirus qui sont simultanément hospitalisés. Parmi eux, 585 se trouvent aux Hôpitaux universitaires de Genève et 57 autres sont confiés à quatre cliniques privées du canton. Les soins intermédiaires et intensifs cumulent 87 malades atteints de cette pathologie.

Mercredi, Genève avait connu la première baisse du nombre d’hospitalisations depuis le début de la deuxième vague de cet automne. Depuis, la courbe connaît des oscillations et de légères hausses à un niveau très élevé. Le pic atteint ce lundi, qui pourrait ne pas être le dernier, est 34,3% plus élevé que le sommet atteint ce printemps avec 478 hospitalisations simultanées, provoquant déjà alors une situation jugée critique pour l’hôpital.