Direct – Genève demande la libération de Julian Assange Soutenu par la Ville de Genève, le Club suisse de la presse lance un appel solennel pour mettre un terme à la détention du lanceur d’alerte. Sophie Davaris

Genève, ville de paix et des droits humains, fait entendre sa voix dans le dossier Assange. Soutenu par plusieurs personnalités, dont la maire de Genève Frédérique Perler, le Club suisse de la presse lance, ce vendredi 4 juin, un «Appel» solennel demandant la libération immédiate du fondateur de WikiLeaks.

L’Australien, qui vit reclus depuis 2012 à Londres – sept ans dans l’ambassade d’Équateur et depuis avril 2019 dans une prison de haute sécurité – risque l’extradition vers les États-Unis et une condamnation à une peine de prison de 175 ans. Pourtant, selon «l’Appel de Genève», Assange a pour «seul crime d’avoir dit la vérité». Sa détention serait le symbole des menaces qui planent sur la liberté de la presse et la démocratie.

Rappelons que WikiLeaks a publié, depuis 2010, quelque 700’000 documents confidentiels, notamment sur la guerre en Irak et en Afghanistan, en partenariat avec de grands journaux comme «The New York Times», «The Guardian» ou «Le Monde». Il a rendu publique une vidéo qui a fait le tour du monde: les images, tournées en Irak, montrent une dizaine de civils dont deux journalistes se faire tuer par des soldats en hélicoptère. Journaliste et héros pour les uns, hacker et espion pour d’autres, il lui est reproché – ce qu’il conteste – d’avoir mis en danger la vie de certains agents et d’avoir favorisé Donald Trump à l’élection présidentielle américaine de 2016, en dévoilant les mails privés de Hillary Clinton.

Aujourd’hui, «les citoyens de Genève et d’ailleurs», comme se désignent les signataires de l’Appel, demandent de mettre un terme aux conditions de détention de Julian Assange qui, selon le rapporteur spécial de l’ONU sur la torture Nils Melzer, tombent sous le coup «de la torture psychologique ou de traitements cruels, inhumains et dégradants».

