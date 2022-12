Vague de froid extrême – Genève déploie son plan grand froid La ville proposera dès dimanche et durant trois nuits, une mise à l’abri d’urgence à toutes les personnes présentes sur le territoire municipal.

Face aux températures des prochains jours, la Ville de Genève a décidé de déployer son plan grand froid dès dimanche. Il sera actif jusqu’à mercredi avant d’être rediscuté. (Photo d’archives) KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Face aux températures annoncées pour les prochains jours, la Ville de Genève a décidé de déclencher son plan grand froid dès dimanche. Celui-ci permet de proposer une mise à l’abri d’urgence à toutes les personnes présentes sur le territoire municipal.

Huitante places supplémentaires sont désormais à disposition dans un abri PC situé dans le quartier de Champel a annoncé samedi le Département de la cohésion sociale et de la solidarité dans un communiqué.

Cet ajout porte ainsi à 638 le nombre total de places disponibles dans les structures de la Ville et dans celles des partenaires associatifs subventionnés par la Ville et par l’Association des communes genevoises.

Plan grand froid activé pour 3 nuits

Les abris sont ouverts de 18h15 à 8h15. De plus, 100 places sont proposées en hôtel et assurent un accueil 24h/24 et les autres places sont gérées par les associations subventionnées.

Par ailleurs, le Service social renforce dès dimanche également sa tournée nocturne mise en place depuis le 1er novembre pour aller à la rencontre des personnes qui sont dans la rue, leur apporter des couvertures et des boissons chaudes et les orienter vers les dispositifs existants.

À ce stade, le plan grand froid est activé pour 3 nuits. La situation sera réévaluée mercredi matin.

ATS

