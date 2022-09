Animaux importés illégalement – Genève est accusé d’euthanasier trop de chiens et de chats Des animaux de compagnie venant de pays à risque de rage sont piqués lorsque leur propriétaire ne peut garantir leur vaccination. Une association dénonce. Julien Culet

Entre un et huit animaux arrivés dans le canton ont dû être tués chaque année depuis 2017. AFP

Les défenseurs des propriétaires de chiens jugent que trop d’animaux sont euthanasiés sans raison par les autorités genevoises. L’association Genève Chiens a obtenu les chiffres du nombre de chiens et chats importés illégalement qui ont été piqués ces dernières années. Dans la lettre signée du conseiller d’État Mauro Poggia, responsable du Département de la sécurité, de la population et de la santé, il ressort qu’entre un et huit animaux arrivés dans le canton ont dû être tués chaque année depuis 2017.