Communications sous enquête – Genève est champion des écoutes téléphoniques Les demandes pour des mesures de surveillance ont fortement augmenté en Suisse en 2022. Deux élus fédéraux réagissent. David Genillard

La multiplication des antennes de téléphonie mobile explique en partie la hausse marquée du nombre de mesures de surveillance. Martial Trezzini/KEYSTONE

Devancé en 2020 et 2021 par Vaud et Zurich, Genève est le canton qui a mis le plus souvent son nez dans les conversations téléphoniques de ses administrés l’an dernier. Ce sont 223 mesures de «surveillance en temps réel» qui ont été ordonnées au bout du lac, sur les 1218 formulées en Suisse, selon les chiffres publiés il y a quelques jours par le Service de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (SCPT).