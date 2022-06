Disparitions de grands événements et mise en place de restrictions font dire à certains que la Cité de Calvin n’a jamais aussi bien porté son nom. Pour quelles raisons?

Les Fêtes de Genève, son feu d’artifice, la Lake Parade ou encore la Fête de l’Espoir. Autant d’événements estivaux qui ont disparu au cours des cinq dernières années.

À cela s’ajoute cette année la fermeture des bars à minuit au lieu de 2 h du matin en semaine – entrée en vigueur ce mercredi – et le déplacement, l’an prochain, des forains de la rade à la plaine de Plainpalais durant l’été. Tout cela fait dire à de plus en plus d’habitants que l’on s’ennuie ferme au bout du lac, dans une Genève qui aurait perdu de sa superbe.

«Cela donne l’image d’une ville morte alors qu’on attirait les touristes du monde entier», critique ainsi l’ex-conseiller d’État Luc Barthassat, désormais conseiller municipal hors parti.