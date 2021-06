Votation fédérale – Genève la verte déçue par le refus de la loi sur le CO₂ Le peuple accepte largement la loi, mais son sort s’est joué ailleurs en Suisse. Marc Bretton

Le 17 mai, les partisans de la loi lançaient la campagne genevoise du oui à la loi CO 2 : Pour le climat. Lucien Fortunati

À Genève, les thèses écologiques ont la cote, comme l’a démontré le large soutien des partis cantonaux à la loi fédérale sur le CO 2 . Ce consensus s’est traduit dans les urnes, puisque avec plus de 61% de oui, la loi réalise à Genève l’un de ses meilleurs scores. Reste que les partisans n’ont pas fait le plein, comme le relève avec un peu de déception le conseiller aux États socialiste Carlo Sommaruga. Le refus défendu par l’UDC et le MCG a trouvé un écho dans quatre communes: Dardagny, Avusy, Chancy et Avully. «II y a un décalage entre l’idéologie écologiste, qui s’impose dans le monde politique et les médias, et la population, qui défend l’environnement, mais refuse l’écologie punitive», commente le député MCG François Baertschi. «La période de crise n’est pas favorable aux taxes, même redistribuées», confie le conseiller national Vert’libéral Michel Matter.