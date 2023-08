Incendie spectaculaire à la rue du Cendrier à Genève – L’ancien cinéma Plaza en feu

Un incendie s’est déclaré sous la toiture. Le sinistre a débuté vers 5 h 30 ce samedi matin. Récit de l’intervention, témoignages de passants et de la fondation responsable du site. Fedele Mendicino

Les pompiers ont découpé, au milieu d’un épais manteau de fumée noire, la toiture de la salle où a démarré l’incendie. Irina Popa

Les travaux de rénovation de l’ancien cinéma Plaza venaient de commencer en juin dernier. Ils seront fortement retardés par l’incendie survenu ce samedi matin vers 5 h 30. Intervenus en masse sur une rue du Cendrier bouclée dès potron-minet, les pompiers ont tout d’abord découpé, au milieu d’un épais manteau de fumée noire, la toiture du local où a démarré l’incendie.

«Il s’agit, à l’instar d’une boîte de conserve, d’enlever de gros morceaux de toiture pour empêcher le feu de se propager, confirme le premier lieutenant Nicolas Millot du Service d’incendie et de secours (SIS). C’est un travail éprouvant et délicat qui met les organismes à rude épreuve en raison de la chaleur et des fumées. C’est pour cela qu’une ambulance destinée aux collaborateurs a été dépêchée sur place.» Au même moment, un des pompiers, au visage rouge pivoine et en sueur, redescend du toit à bout de forces. «Il est rapidement pris en charge pour reprendre son souffle et être notamment réhydraté», poursuit le porte-parole, précisant qu’une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l’incendie.

En face les clients de l’Hôtel Rotary ont été réveillés très tôt par le ballet des hommes du feu. Le hall de l’établissement sert provisoirement de base arrière aux hommes du feu qui peaufinent leur stratégie.

À 8 h, les architectes et les ingénieurs en charge des travaux du Plaza arrivent pour contrôler l’état de la toiture et déterminer le risque d’effondrement. Pour des raisons de sécurité, les pompiers sont priés de quitter le toit qu’ils avaient patiemment commencé à dépecer.

«Une atteinte à un chef-d’œuvre architectural»

«Le risque pendant cette opération de retrait, c’est que le feu continue de se propager, déplore Nicolas Millot. C’est pour cela qu’en attendant une nouvelle stratégie, on continue à arroser avec une lance via une grande échelle.» 35 pompiers et 7 véhicules sont engagés lors de la première partie de la matinée.

Un drone du SIS s’est mis ensuite à patrouiller au-dessus de la salle pour déceler les sources de chaleurs et prévenir les nouveaux foyers d’incendie: «Le but initial c’est que le feu reste uniquement confiné à cette vaste pièce, poursuit le premier lieutenant. Sans contaminer les bâtiments alentour.»

Arrivée sur place avant 9 h, la conseillère administrative Marie Barbey-Chappuis est accablée «par cette atteinte à un chef-d’œuvre architectural. J’espère que le bâtiment sera le moins endommagé possible et que le projet de rénovation, qui prévoit de belles perspectives culturelles, pourra reprendre au plus vite. »

À 11 h, le SIS, présent désormais avec une cinquantaine de collaborateurs, constate que le feu n’est pas encore maîtrisé. Une grue est installée avec une nacelle. «Les pompiers vont pouvoir s’y harnacher et continuer à découper le toit sans exercer de pression sur le toit, assure Nicolas Millot. Afin d’éviter qu’il ne s’effondre. Il faut dire qu’à l’intérieur, des structures en aluminium (ndlr: appelée une ferme) se déforment avec la chaleur, ce qui augmente le risque d’écroulement.»

«Le Plaza renaîtra une nouvelle fois» La Fondation Plaza

La Fondation Plaza accuse le coup: «Nous sommes bouleversés par cet événement que nous ne pouvions imaginer. Les dégâts sont importants, mais nous espérons que l’essentiel de la substance historique de la salle résistera à cet incendie. L’incendie est circonscrit à la salle de cinéma, les autres bâtiments de l’ensemble Plaza n’ont pas été touchés. Nous sommes sous le choc, mais malgré tout soulagés qu’il n’y ait eu aucune victime et que l’ensemble de nos partenaires n’ait pas été touché. Nous faisons confiance au travail des pompiers. Le Plaza renaîtra une nouvelle fois.»

«Ça fait mal au cœur»

La pause de midi approche. Pas pour les pompiers. Les passants qui s’arrêtent à l’entrée de la rue bloquée n’en croient pas leurs yeux. À l’image d’Alexandre: «Je venais au cinéma dans cette salle mythique depuis mon adolescence. Que de souvenirs. J’aime aussi le style architectural de cette époque. Ça fait mal au cœur de voir tout cela partir en fumée.» Ce Lancéen de passage au centre-ville ce samedi matin regarde la lance des pompiers qui crache 2000 litres d’eau à la minute: «La salle va devenir une véritable piscine».

Maria Eugenia, elle, est impressionnée par le travail des pompiers: «Ils sont admirables et courageux. Bravo à eux». La route étant barrée par la police, elle doit rebrousser chemin avec son petit chien. Elle ajuste ses lunettes à dorures sorties tout droit d’un film d’Almodóvar: «Je vis à Genève depuis 1998 et je suis attachée à ce bâtiment emblématique même s’il n’est pas moderne, pas ancien. Ni beau d’ailleurs.» Après sa sentence, la Genevoise à la démarche chaloupée quitte les lieux dans un halo de fumée.

