Lutte contre le Covid-19 – Genève ouvre la vaccination aux adultes vulnérables et au personnel soignant L’arrivée de 5000 doses supplémentaires permet de démarrer une nouvelle étape d’administration des vaccins. Caroline Zumbach

La population la plus âgée ayant été vaccinée ou convoquée, le Canton peut désormais passer à la deuxième étape grâce à la livraison mardi à Genève de 5000 doses de vaccins Pfizer/BioNTech et Moderna supplémentaires. KEYSTONE

La direction générale de la santé a annoncé mardi le démarrage de la vaccination pour les personnes adultes particulièrement vulnérables et les collaborateurs de santé au contact des personnes à risque. L’État indique que cette nouvelle étape a été lancée alors que toutes les personnes âgées de 75 ans ou plus, qui se sont inscrites sur la plateforme internet pour la vaccination, ont d’ores et déjà reçu un rendez-vous pour la seconde dose.

Les chiffres communiqués mardi font état à ce jour de 28’414 personnes âgées de 75 ans ou plus ayant reçu une première dose de vaccin (données au 21 février 2021) depuis le début de la campagne initiée le 4 janvier. Elles sont 11’626 à avoir reçu leur seconde dose. Celles qui ne seraient pas encore inscrites peuvent encore le faire.

Attestation médicale

Au total, le service du médecin cantonal a envoyé 43’000 courriers et plus d’une personne sur deux a répondu favorablement à l’invitation de s’inscrire en ligne. L’État précise que ce chiffre n’inclut pas les quelque 4532 personnes âgées de 75 ans ou plus vivant en immeuble avec encadrement pour personnes âgées (IEPA) ou en établissement médico-social (EMS), pour lesquels un programme de vaccination spécifique a débuté fin décembre 2020. Il n’inclut pas non plus des personnes âgées dont l’inscription a dû être différée pour raisons médicales.

Cette première partie de la population ayant été vaccinée ou convoquée, le Canton peut désormais passer à la deuxième étape grâce à la livraison mardi à Genève de 5000 doses de vaccins Pfizer/BioNTech et Moderna supplémentaires.

La direction générale de la santé précise que «toutes les personnes particulièrement vulnérables, qui ne l’auraient pas encore fait, sont invitées à procéder à leur inscription en ligne et peuvent demander à leur médecin de vérifier leur appartenance au groupe de personnes désormais prioritaires». En cas de problème pour s’inscrire, la ligne verte (0800 909 400) est à disposition (assistance tous les jours 9 h à 17 h).

Les personnes vulnérables déjà inscrites recevront prochainement une alerte leur proposant un rendez-vous. Elles devront se munir d’une attestation médicale prouvant qu’elles appartiennent au groupe de personnes particulièrement vulnérables nécessitant une vaccination prioritaire.

82’900 inscriptions

Les collaborateurs de santé qui sont au contact avec les personnes âgées ou autres patients à risque sont également concernés par cette nouvelle phase de vaccination. Le personnel soignant des unités de gériatrie, des soins intensifs, des soins intermédiaires, des urgences et des EMS seront notamment prioritaires.

Le Canton rappelle que la vaccination est gratuite et demande aux personnes ne faisant pas encore partie des groupes cibles prioritaires d’attendre que la vaccination s’ouvre à leur groupe avant de s’inscrire. Cela afin de ne pas surcharger le système. À ce stade, 82’900 inscriptions ont été enregistrées.