Audiovisuel public – Genève ouvre une procédure d’infraction contre la RTS Le Canton accuse l’entreprise de ne pas respecter ses engagements en louant des locaux à une multinationale, révèle la «Tribune de Genève». Marc Bretton

La tour de la RTS, bâtie sur des terrains publics mis à disposition, a été rénovée entre 2005 et 2009 pour 65 millions de francs. LAURENT GUIRAUD

«Il est proposé au Conseil d’État: 1) de s’opposer au bail conclu par la RTS et la société X. 2) d’ouvrir une procédure d’infraction au vu de l’absence de demande d’autorisation. 3) d’affirmer la volonté du Conseil d’État que les terrains mis à disposition gratuitement à la RTS servent au renforcement de médias de qualité et non à la réalisation d’opérations commerciales […]»