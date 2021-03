Gareth Fuller/Pool via AP / KEYSTONE

L’ambassadeur Alexandre Fasel et la reine d’Angleterre

L’ambassadeur Alexandre Fasel et la reine d’Angleterre É lisabeth II en 2017 à Buckingham Palace.

Pourquoi? Qu’est-ce qui a changé?

Nous sommes en train d’assister à une grande convergence des sciences: neuro, bio, nano, info, etc. La science va faire des progrès faramineux et rapides en raison de cette convergence. Nous allons au-devant d’une succession de révolutions technologiques assez fondamentales qui vont changer notre vie comme les smartphones et les tablettes l’ont fait! Cela aura un impact sur l’humanité, donc aussi sur la façon dont l’humanité s’organise.