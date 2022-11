Hockey sur glace – Genève-Servette bat Lausanne dans un derby haletant Les Aigles ont sué, mais ils sont parvenus à assumer leur statut de leader de National League samedi soir aux Vernets en prenant le meilleur sur des Lions mal payés. Succès 4-3 tab. Chris Geiger Genève

Il a fallu aller aux tirs aux buts pour départager Lausannois (ici Michael Huegli) et Genevois (Teemu Hartikainen). BASTIEN GALLAY / LPS

Le deuxième derby lémanique de la saison a tenu toutes ses promesses samedi soir aux Vernets, qui avaient fait le plein pour l’occasion. Et, contrairement au premier duel du 1er octobre dernier facilement remporté par les Aigles à la Vaudoise aréna, il s’est joué au bout du suspense. Leader du championnat de National League, Ge/Servette a dû batailler pour venir à bout d’une vaillante et valeureuse équipe de Lausanne (4-3 tab).

La formation de Jan Cadieux, victorieuse de cinq de ses derniers matches, va donc passer la pause dédiée aux équipes nationales dans le fauteuil de leader, alors que celle de John Fust, qui vivait à Genève son dernier match à la bande, pointe en avant-dernière position du classement.

Le nouvel entraîneur du LHC, qui devrait être annoncé dans les prochaines heures par le club vaudois, va hériter d’un gros chantier, mais aussi d’une équipe capable de tenir tête – voire mieux – à une formation grenat qui regorge de talent. Car les Vaudois ont largement dominé les vingt premières minutes (17 tirs cadrés à 6), ont fortement poussé dans l’ultime période (14 à 6) et ont finalement égalisé à 49 secondes de la sirène finale, avec un homme de plus sur la glace, grâce à Damien Riat (60e). Mais leur indiscipline a une nouvelle fois coûté cher.

Les Aigles, qui possèdent le meilleur power play de la Ligue, n’ont d’ailleurs pas laissé passer les occasions offertes par leurs adversaires. Ils se sont même montrés cliniques dans l’exercice en trouvant la faille lors de leurs trois premiers jeux de puissance de la soirée (14e Rod, 30e Hartikainen, 41e Omark). Parfaite illustration de la confiance qui règne actuellement dans les rangs du GSHC, la deuxième réussite conclue par le Finlandais a été un véritable modèle de triangulation.

Lausanne, qui avait déjà montré des signes encourageants 24 heures plus tôt lors de sa victoire devant Berne, n’a jamais baissé les bras, s’est accroché et est revenu à deux reprises à une longueur de la meilleure équipe actuelle du pays (32e Jelovac, 46e Riat), avant d’arracher logiquement un point dans les ultimes instants du temps réglementaire. Finalement, la qualité individuelle supérieure des Aigles a fait la différence lors d’une séance de tirs au but irrespirable pour les 7135 spectateurs des Vernets.

Ge/Servette - Lausanne 4-3 tab (1-0 1-1 1-2) Afficher plus Les Vernets, 7135 spectateurs. Arbitres: MM. Piechaczek, Borga; Altmann, Wolf. Buts: 14e Rod (Hartikainen, Filppula / 5c4) 1-0, 30e Hartikainen (Winnik, Filppula / 5c4) 2-0, 32e Jelovac 2-1, 41e Omark (Tömmernes, Filppula / 5c4) 3-1, 46e Riat (Holdener, Fuchs) 3-2, 60e Riat (Gernat, Kovacs / 6c5) 3-3. Tirs au but: Fuchs 0-1, Winnik 1-1, Riat -, Hartikainen 2-1, Kovacs -, Tömmernes -, Sekac -, Praplan 3-1. Ge/Servette: Mayer; Jacquemet, Tömmernes; Karrer, Maurer; Völlmin, Le Coultre; Chanton; Miranda, Filppula, Winnik; Hartikainen, Richard, Rod; Praplan, Smirnovs, Omark; Antonietti, Jooris, Bertaggia; Derungs. Entraîneur: Jan Cadieux. Lausanne: Punnenovs; Gernat, Genazzi; Jelovac, Frick; Sidler, Marti; Holdener; Riat, Fuchs, Sekac; Bozon, Jäger, Salomäki; Kovacs, Audette, Panik; Hügli, Almond, Kenins; Pedretti. Entraîneur: John Fust. Pénalités: 2 x 2’ + 1 x 5’ + méconduite de match (Karrer) contre Ge/Servette, 5 x 2’ + 1 x 5’ + méconduite de match (Hügli) contre Lausanne. Notes: Ge/Servette sans Descloux, Vatanen, Pouliot, Smons (blessés), Cavalleri (surnuméraire), ni Berthon (Swiss League). Lausanne sans Glauser, Heldner, Krakauskas, Raffl (blessés), ni Emmerton (surnuméraire). 58e temps-mort demandé par Lausanne. Lausanne évolue sans gardien de 58’00 à 59’11.

Chris Geiger a étudié à l'Université de Neuchâtel, où il a décroché son Bachelor en Lettres et sciences humaines. Après avoir transité par plusieurs rédactions de Suisse romande, dont celle de blue Sports, il a rejoint l'agence Sport-Center en octobre 2021. Il y couvre principalement le hockey sur glace. Plus d'infos

