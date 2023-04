Hockey sur glace – Genève-Servette est champion de Suisse! Les Genevois ont gagné le septième match de la finale contre Bienne et remportent le titre pour la première fois de leur histoire. Cyrill Pasche Genève

La joie de Daniel Winnik après le troisième but genevois. GABRIEL MONNET / GALLAYPHOTO

Le nouveau champion national est un très, très grand champion! Genève-Servette, auteur d’une performance immense sur sa patinoire lors du septième acte de la finale des play-off face au HC Bienne (4-1), n’a pas manqué son rendez-vous avec l’histoire: les Grenat, après avoir terminé en tête du classement de la saison régulière devant Bienne (2e), ont aussi été la meilleure équipe du pays en play-off, même s’il a fallu attendre le dernier acte d’une finale de haut vol pour en avoir la confirmation (4-3 dans la série).

Dans cet ultime acte, le HC Bienne, qui a commis trop d’erreurs individuelles, s’est heurté à plus fort que lui. L’équipe d’Antti Törmänen a craqué une première fois après seulement trois minutes et 54 secondes de jeu. Un exploit individuel du défenseur Sami Vatanen (quel solo et quel but!) a mis le GSHC sur orbite dans une ambiance extraordinaire aux Vernets (4e, 1-0). L’arrière finlandais a été le grand artisan du début de match canon réalisé par les Aigles. Alors que Künzle et Schneeberger se trouvaient sur le banc des pénalités (coups de canne), Vatanen a inscrit le 2-0 d’un slapshot à cinq contre trois (8e). Une inspiration de Vincent Praplan a ensuite ouvert une voie royale à Daniel Winnik, lequel a creusé un écart de trois buts avant la mi-match (24e, 3-0). Une erreur du top scorer Tanner Richard, qui a joué avec le feu en tentant une passe hasardeuse devant son gardien, a offert le but du 3-1, celui de l’espoir, au capitaine du HCB, Gaëtan Haas (31e). Mais Teemu Hartikainen, en solitaire, a assuré la victoire et le titre au GSHC (51e, 4-1).

Dans une patinoire des Vernets survoltée, Genève-Servette n’a pas tremblé, malgré les enjeux et l’imprévisibilité d’un septième match, pour assurer le premier titre de champion de son histoire, après trois finales perdues (2008, 2010 et 2021). L’équipe de Jan Cadieux, première du début à la fin de la saison, ramène du même coup le trophée en Romandie pour la première fois depuis 40 ans. Historique!

HC Bienne: quel parcours!

Honneur au vaincu, aussi. Quelle équipe que ce HC Bienne, uni comme jamais autour de son entraîneur Antti Törmänen, qui a volé jusqu’en finale mais qui a manqué de souffle, de réussite et surtout de jugeote, une fois arrivé sur la dernière marche. Le parcours en play-off des Seelandais a toutefois fait remonter les souvenirs des grandes années, celles des trois titres de 1978, 1981 et 1983. Appuyé par toute une région, du Seeland au Jura bernois, le HC Bienne a brillamment balayé de son chemin le CP Berne en quarts (4-2), un rival qu’il n’avait encore jamais éliminé en play-off, puis les Zurich Lions en demies (4-0). En finale, le HCB s’est heurté au gardien Robert Mayer, sur un nuage, et à une fraction étrangère genevoise au-dessus du lot. Ce parcours enthousiasmant des Biennois en appelle certainement d’autres: cette équipe, qui sera sensiblement identique la saison prochaine, se profilera encore comme l’un des prétendants au titre.

GE Servette - Bienne 4-1 (2-0 1-1 1-0) Afficher plus Les Vernets. 7135 spectateurs (guichets fermés). Arbitres: MM. Lemelin (E-U), Stricker, Cattaneo et Obwegeser. Buts: 4e Vatanen (Maurer) 1-0, 8e Vatanen (Tömmernes, Filppula/ 5 c 3) 2-0, 24e Winnik (Praplan) 3-0, 31e Haas 3-1, 51e Hartikainen 4-1. Genève-Servette: Mayer; Karrer, Tömmernes; Vatanen, Maurer; Jacquemet, Le Coultre; Völlmin; Miranda, Filppula, Winnik; Hartikainen, Jooris, Omark; Smirnovs, Richard, Rod; Praplan, Pouliot, Bertaggia; Antonietti. Entraîneur: Cadieux. Bienne: Säteri; Rathgeb, Lööv; Yakovenko, Grossmann; Schneeberger, Forster; Delémont; Kessler, Sallinen, Rajala; Hofer, Haas, Olofsson; Hischier, Cunti, Künzle; Tanner, Froidevaux, Schläpfer; Stampfli. Entraîneur: Törmänen. Pénalités: 3 x 2’ contre Genève-Servette; 3 x 2’ contre Bienne. Notes: Ge/Servette sans Berthon (blessé), Auvitu, Cavalleri, Chanton, Eigenmann ni Smons (surnuméraires). Bienne sans Brunner (blessé), Sheahan, Rytz, Bärtschi, Christen ni Reinhard (surnuméraires). Tir sur la transversale: Hartikainen (38e). Bienne sort son gardien (de 57’45 à 59’08).

